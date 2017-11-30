Во Франции нашли следы радиации в грибах из России

Были обнаружены изотопы цезия.

Об этом сообщил глава Агентства ядерной безопасности Пьер-Франк Шеве, выступая в Сенате. Он не уточнил, представляют ли эти грибы опасность для людей. Агентство Рейтер поясняет, что речь идет о лисичках.

По словам Шеве, проверки иностранных продуктов усилили после того, как в воздухе был обнаружен радиоактивный рутений – предположительно из-за утечки в России, сообщает Эхо Москвы.

Почти тысячекратное превышение концентрации рутения в конце сентября Росгидромет зафиксировал в Челябинской области. В Росатоме заявили, что на уральских предприятиях корпорации никаких выбросов не было.