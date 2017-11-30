Совет Европы рассказал, как парламенту Беларуси снова получить «спецприглашение»

Комитет министров при соблюдении Беларусью определенных условий рассмотрит любые возможные шаги, которые могут быть предприняты Парламентской ассамблеей Совета Европы в направлении восстановления статуса «специального приглашенного» для парламента Беларуси.

Об этом говорится в ответе Комитета министров на Рекомендацию ПАСЕ, принятую 27 июня этого года.

Напомним, в резолюции по Беларуси ПАСЕ отметила некоторые позитивные шаги белорусских властей в сторону демократизации. В частности, освобождение всех политзаключенных, присутствие в Палате представителей двух независимых депутатов и регистрация движения «Говори правду». Но также признала, что сожалеет о нарушениях прав человека в Беларуси и призывает Минск приостановить строительство АЭС.

В своем ответе на такую позицию ПАСЕ Комитет министров Совета Европы приветствует повышение уровня диалога со стороны белорусских властей с Советом Европы за последние годы и подтверждает, что его стратегической задачей остается интеграция Беларуси в Совет Европы.

Важнейшим шагом, который позволил бы Беларуси приблизиться к этому, как не раз отмечал Комитет, была бы отмена смертной казни.

«Исходя из этого, Комитет министров может лишь сожалеть о том, что белорусские власти продолжают исполнять смертные приговоры, и призывает власти смягчить все смертные приговоры, вынесенные судами. Комитет министров вновь обращается к Беларуси с призывом незамедлительно установить официальный мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене», — говорится в ответе.

Белорусским властям также в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать права человека, свободы выражения мнений, свободы собраний, права на свободу и безопасность, а также права на справедливое судебное разбирательство.

В документе Комитет отмечает, что готов оказывать Беларуси содействие в том, чтобы привести ее законодательство в соответствие со стандартами Совета Европы.

«С целью проложить путь к присоединению к инструментам Совета Европы, открытым для государств-нечленов, в соответствии с применяемыми правилами», — отметили в Комитете и предположили, что могли бы рассмотреть вопрос о создании Программного офиса Совета Европы в Минске при условии дальнейшего развития отношений с Беларусью.

«В этом контексте Комитет министров рассмотрит любые возможные шаги, которые могут быть предприняты Парламентской ассамблеей в направлении восстановления статуса «специального приглашенного» для парламента Беларуси», — говорится в документе.