Керимова заподозрили в неуплате 400 миллионов евро налогов

Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции заподозрили в уклонении от уплаты в общей сложности 400 миллионов евро налогов.

Об этом со ссылкой на неназванные источники в прокуратуре сообщает Agence France-Presse.

Речь идет о неуплате налогов при покупке пяти вилл, начиная с 2006 года. Собеседник агентства рассказал, что часть денег, 40 миллионов евро, была выплачена наличными после снятия со счетов в Швейцарии и Монако.

В рамках этого же дела была задержана агент по продаже недвижимости, имя которой не приводится. По делу также допрошены двое архитекторов, ландшафтный дизайнер и управляющий виллами Керимова Седрик Фожру. Фожру отпустили после задержания под залог 140 тысяч евро.

Прокуратура обжаловала освобождение Фожру и самого Керимова под залог, слушания назначены на 5 декабря.

Керимова задержали 20 ноября, когда он прилетел в Ниццу. Ему официально предъявили обвинение в уклонении от налогов и отмывании денег. Сенатора отпустили под залог 5 миллионов евро, но ему запретили покидать Францию.

Российские официальные лица и МИД потребовали от Франции разъяснений по поводу задержания Керимова, напоминая, что у него, как у сенатора, есть дипломатический паспорт. МИД Франции ответил, что иммунитетом Керимов может обладать только тогда, когда прибывает в страну с официальным визитом.

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