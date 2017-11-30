В Днепропетровской области взорвали гранаты в суде

Около 11:30 30 ноября в суде Никополя произошел взрыв - предварительно, двух гранат. В больницы обратились 10 человек, 1 человек погиб на месте.

По предварительной информации, гранаты подорвал человек, который потерял сына и пришел на суд над подозреваемыми в его убийстве, сообщает Украинская правда.

- Это был отец умершего во время обстрела автомобиля в Никополе в 2016 году... Суд переносили на следующий день в связи с неявкой адвоката, - сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Позже стало известно о том, что во время оказания помощи в медицинском учреждении умер подсудимый, которого доставили из суда.