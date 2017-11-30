На зданиях МВД в ЛНР появились российские флаги

В среду на ряде административных зданий в Луганске появились российские флаги, которые теперь дополняют флаги самопровозглашенной Луганской народной республики.

При этом никаких политических заявлений о необходимости вхождения в состав России сделано не было.

Временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник не проявил публичной активности с момента утверждения своей кандидатуры Народным советом. Министры, назначенные ушедшим в отставку «по состоянию здоровья» Игорем Плотницким, находятся в состоянии неопределенности, поскольку официальных заявлений и распоряжений по ним сделано не было.

Также Пасечник не отменил распоряжение Плотницкого о назначении врио министра внутренних дел Владимира Черкова. Однако по факту МВД руководит Игорь Корнет, ранее отказавшийся выполнять приказ об уходе в отставку и совместно с МГБ ДНР на протяжении нескольких дней блокировал работу прокуратуры и гражданских ведомств ЛНР. На сегодняшний день и.о. генпрокурора является Сергей Горенко, заместитель Виталия Подоброго, который, по нашим данным, находится под домашним арестом. Местонахождение Игоря Плотницкого неизвестно, но в Луганск он пока не вернулся.

Как сообщают источники «Новой газеты», появление российских флагов — это самодеятельная инициатива, которая не была санкционирована Москвой. Флаги вывешены по приказу Игоря Корнета, как утверждают в самом МВД. Политика России в отношении самопровозглашенных республик Донбасса после путча в Луганске принципиально не изменилась и ориентирована на Минские соглашения. Значимых новостей в этом направлении можно ждать по итогам очередных переговоров между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером, анонсированных на начало 2018 года.