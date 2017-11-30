Чиновников уволили за позднюю уборку льна «всем миром»

В Министерстве сельского хозяйства и гомельском исполкоме нескольких чиновников сняли с должности из-за поздней уборки льна.

— Освобождены от должностей целый ряд руководителей: первый зампред исполкома, председатель комитета по сельскому хозяйству, в Министерстве сельского хозяйства — два начальника управления. Порядок там жесткий наводится, — рассказал, отвечая на вопрос TUT.BY, вице-премьер Михаил Русый.

Как нам стало известно, уволен начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий. Увольнение же первого зампреда облисполкома, озвученное вице-премьером, наши источники не подтверждают. Сам Александр Микалуцкий, курирующий в регионе сельское хозяйство, находится на рабочем месте.

Напомним, в Гомельской области райисполкомы, ряд предприятий и учебных заведений получили письма с просьбой оказать содействие в уборке льна в нескольких районах региона. Уже спустя сутки в Кормянский, Рогачевский, Буда-Кошелевский и Чечерский районы со всей области были направлены колонны автобусов с тысячами помощников.

Всего на Гомельщине было посеяно 4800 га льна, убирать всей областью пришлось чуть более тысячи гектаров. Ежедневно участие в уборке принимали до трех тысяч человек на протяжении нескольких дней.

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— В Гомельской области есть недоработка местных органов власти, убрать лен надо было раньше и не прибегая к помощи населения. Президент очень резко отреагировал на ситуацию, потребовал наказать виновных и передать материалы в прокуратуру, — рассказал ранее глава Минсельхозпрода Леонид Заяц.