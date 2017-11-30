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30.11.2017
Как советская авиация бомбила финские города, а людям говорили, что сбрасывают гуманитарную помощь

Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев в Фейсбуке вспоминает события 68-летней давности.

«Принимай нас, Суоми-красавица!» 30 ноября 1939 года, через полтора месяца после совместного с Гитлером нападения на Польшу, СССР напал на Финляндию. Этот день запомнился варварской бомбардировкой Хельсинки. В 14.30, в разгар рабочего дня, зайдя со стороны Эстонии, 3-я эскадрилья 1-го минно-торпедного авиационного полка под командованием майора Н.А.Токарева обрушила сотни фугасных бомб на центр мирного, ничего не подозревающего города, убив до 200 человек, ранив еще сотни и разрушив десятки зданий.

Вот как описал начало бомбежек Хельсинки в своих мемуарах маршал Маннергейм: «День 30 ноября был ясным и солнечным. Утром улицы были заполнены детьми, идущими в школу, и взрослыми, которые спешили на работу. Внезапно на центр города посыпались бомбы, неся смерть и разрушения. Под прикрытием поднимающихся туманных облаков эскадрилье русских самолетов удалось подойти незаметно к Хельсинки из Эстонии, вынырнуть из облаков и с малой высоты обрушить свой груз, целясь прежде всего в порт и центральный вокзал. Только после взрывов народ услышал вой сирен и стрельбу наших незначительных зенитных батарей. В это же время подверглись бомбежке и пулеметному обстрелу аэропорт и северные районы города, заселенные рабочим людом. Повсюду поднимались столбы дыма, свидетельствующие о многочисленных пожарах».

По свидетельствам очевидцев, по меньшей мере 50 бомб упали на улицу Фредерикинкату, огромное здание технологического института было полностью разрушено, как и несколько пяти- и шестиэтажных жилых домов по соседству. Горели автомобили, повсюду чувствовался запах обгоревшей человеческой плоти и слышались стоны раненых. На железнодорожном вокзале, где тысячи горожан ожидали поезда для отъезда в сельскую местность и считали себя в безопасности, произошла страшная давка.

В это же время нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил в радиообращении к советским гражданам: «советская авиация не бомбит финские города, а сбрасывает гуманитарную помощь страдающему от голода населению».

На этом фото - образец советской гуманитарной помощи, двухметровая кассетная бомба с 60 зажигательными бомбами, которую финны прозвали «хлебной корзинкой Молотова». За этот доблестный рейд эскадрилья была награждена орденом Красного Знамени, а майор Токарев - званием Героя Советского Союза.

Вспомните об этом, когда будете гулять по Александринкату, Фредерикинкату, Эспланаде и Сенатской площади по центру рождественского Хельсинки, когда зайдете в «Стокманн» - 68 лет назад они были в огне. А через неделю, 6 декабря, у наших финских соседей - столетие независимости, которую они сполна оплатили своей кровью и заслужили стойкостью и храбростью, знаменитым финским sisu».

 
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