Россию призвали «не позориться» на Олимпиаде в новой форме

В сети и Telegram-каналах бурно отреагировали на презентацию формы сборной России, которую при положительном вердикте МОК спортсмены смогут надеть на зимней Олимпиаде в 2018 году.

Мнения по поводу дизайна разошлись. Некоторым форма пришлась по вкусу, однако подавляющее большинство сочли ее безвкусной и возмутились, отмечает Рамблер.

Количество позитивных отзывов в Twitter оказалось гораздо меньше негативных. Форму называли ужасной, дизайнеров Zasport критиковали за отсутствие чувства стиля. «Это хуже, чем форма камышинского «Текстильщика» в сезоне 95/96», — пишет один из микроблогеров.

Дизайнеров также упрекнули в подражании Гоше Рубчинскому. Форму охарактеризовали как «Рубчинский на минималках».

Форма национальной сборной была презентована 29 ноября. Поедет ли команда России в Пхенчхан на зимнюю Олимпиаду, пока неясно. Участие сборной оказалось под вопросом из-за допингового скандала. Вопрос будет решен в начале декабря по результатам работы комиссий .

Но, как отметил под этой фотографией Telegram-канал «Медиатехнолог», «хорошо хоть не поедем в этом никуда».

Zasport разрабатывает экипировку для спортивных клубов с 2012 года. Основной владелец и дизайнер бренда Анастасия Задорина — дочь генерал-полковника ФСБ и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина, отмечают блогеры «Сплетника».