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30.11.2017
Арина Холина, sexandstyle.ru
Русской женщине иногда хочется влепить по щщам

Я за равноправие и против бытового насилия. Но иногда, увы, одно порождает другое. Чтобы убедиться в этом, достаточно несколько минут посмотреть русское народное кино.

Например, сериал «Психологини», который крутят сейчас по СТС. Он рассказывает про личную жизнь трёх современных москвичек. Муж есть только у одной – статистический баланс соблюдён. Но и она жутко несчастна в браке: ей кажется, что её супруг – лентяй и тряпка. Муж там и правда не Тони Старк, но всё выглядит так, словно героиня специально выбрала своим спутником зависимого человека, чтобы иметь возможность всячески им помыкать и шпынять, как тузик грелку.

Весь фильм она говорит с мужем презрительно и свысока, бескомпромиссно диктует ему, что делать, и в любой момент готова сорваться в крик. При этом, когда супруг, собрав в кулак остаток гордости, всё же уходит из семьи, неравнодушная жёнушка поднимает на уши весь город, чтобы его вернуть.

Такой тандем – скорее правило, чем исключение, для нашего кинематографа. Почти во всех отечественных сериалах и фильмах на постсоветском пространстве мужчина изображается существом, которое нуждается в непрерывном диктаторском контроле со стороны женщины. Больше того, такой тотальный контроль, помноженный на добродушное презрение, выставляется в отношениях чуть ли не интимным уровнем доверия и обязательной нормой.

Как это может выглядеть на примере нескольких поколений хорошо видно в сериале «Сваты» – малобюджетной комедии, которая собирает сотни миллионов просмотров на Ютубе. Там гнобят мужчин любого возраста и всех профессий: жена профессора, жена деревенского водителя и даже жена вполне себе преуспевающего бизнесмена своим долгом считают относиться к мужчине как к нерасторопному лабуху и периодически «давать ему по ушам».

Могу легко предположить, что дыма без огня не бывает и многие женщины у нас страдают в быту от равнодушных алкашей или бесхребетных инфантилов и всё вынуждены тянуть на себе. Но, если верить диалогам посетительниц женских форумов, всем им очень хочется, чтобы эта порочная ситуация радикально поменялась. На деле же, стоит таким женщинам встретить независимого и «крепкого» мужчину, они по привычке или из-за порочного воспитания начинают пытаться помыкать им, как всеми остальными.

Знаю на личном опыте. У меня было несколько отношений, которые начинались в формате партнёрской доверительности. Женщины в них до какого-то момента казались адекватными и современными, но стоило пересечь некую черту – чаще всего это было начало совместного проживания или общая поездка – как от былого взаимоуважения не оставалось и следа. Вместо этого наружу вылезали хабалистая развязность, эгоизм и хамство.

Тебя переставали слышать и слушать, начинали непрерывно в чём-то упрекать, за тебя пытались единолично принимать решения.

Выглядело всё так, словно эти женщины были мигрантами-радикалами, поселившимися в дружелюбной европейской стране. Они с готовностью пользовались благами приютившего их дома, но совсем не торопились отказываться от привычек тех мест, откуда стремительно бежали. Наоборот, начинали требовать, чтобы новые домочадцы бесконечно терпели их родовые обычаи и потакали им в любых капризах.

Должна заметить, спокойно мириться с таким достаточно сложно. Одно дело – бесцеремонная попутчица, встретившаяся случайно в автобусе или самолёте. Там сразу понятно – это человек из другого измерения. Лучше заранее ей по-максимуму всё простить и держаться на почтительном отдалении. Если же судьба скрестит ваши интересы, нужно терпеть в разумных пределах, а потом вступать в яростный конфликт без компромиссов и надежд на примирение. Потому что ничего другого подобные личности не принимают.

Здесь же совсем иное – агрессором становится не случайный человек, а твой собеседник и партнёр. Ты знаешь, что он может и умеет быть с тобой на одной волне, способен к диалогу и совместному планированию. Поэтому, когда партнёр начинает вести себя не по партнёрски и перестаёт тебя слышать, первое естественное желание – отвесить ему хорошую затрещину. Не с позиции сильного, а именно с позиции равного.

Конечно, поддаваться такому порыву нельзя. А лучше как можно скорее закончить подобные отношения. Слава богу, мы живём в глобальном мире, где всегда можно найти себе кого-то ещё. Но всё же мне видится весьма порочной попытка воспроизводить и снисходительно терпеть в культуре и быту образ женского характера как «бабьей доли» – которая всё терпит и всё на себе тянет.

В реальности такое отношение к жизни оборачивается лишь бесконечным мазохизмом или диктатурой. И то, и другое одинаково плохо.

Холина: Белые женщины себя ненавидят. А Рианна всех на пальце вертела

 
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