Экономист: «Госсобственность в Беларуси может сохраняться до состояния Зимбабве»

Почему ни Россия, ни Казахстан не желают создавать корпорации с белорусскими предприятиями.

В Евразийском экономическом союзе необходимо создавать собственные транснациональные корпорации, заявил в среду Александр Лукашенко на переговорах в расширенном составе с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. А зачем?

Об этом экономист Лев Марголин.

— Речь идет о давней мечте Лукашенко получить доступ к сырьевым ресурсам, — считает эксперт. На самом деле, получается обидно: в России газ, нефть и много еще чего, в Казахстане много нефти, газа, металлов и так далее. Они от этого имеют дивиденды, а Беларусь ничего не имеет. Но ТНК создаются не решением сверху и уж, во всяком случае, не как межгосударственные предприятия. Никто не будет делиться с другим государством своей прибылью только потому, что есть такой ЕАЭС.

Когда создаются корпорации, всегда есть определенный экономический резон: или нужно концентрировать финансовые ресурсы, или какая-то одна корпорация обладает более современными технологиями и поглощает другую. И это всегда проводится «снизу», а не «сверху». Так что это очередная несбыточная мечта.

— Почему именно с Назарбаевым Лукашенко завел этот разговор?

— Наверное, с Путиным уже много раз говорили на эту тему, но тот на это дело не обращает внимания, поэтому надо подойти другой стороны. А может, просто представился случай, когда Лукашенко в голову пришла эта идея.

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