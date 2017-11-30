Кроме шуток. В Беларуси будут «деревни будущего»

К развитию которых решено привлекать бизнес.

Поселки, из которых будут делать деревни будущего, определили во всех областях Беларуси, сообщил депутатам вице-премьер Михаил Русый:

— В каждой области будем отрабатывать пилотные проекты.

По его словам, в порядок будут приводить 62 поселка городского типа — по 2−3 поселка в год в каждой области, сообщает TUT.BY.

По словам Русого, к развитию «маленьких деревенек» решено привлекать бизнес.

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