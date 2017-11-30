По факту резонансного нападения на банк в Могилеве возбуждено еще одно дело

Задержанный не дает показаний.

А именно, за разбой с применением огнестрельного оружия, сообщил глава Следственного комитета Иван Носкевич. Ранее было возбуждено дело за захват заложников.

— Сложностей с расследованием этого дела нет, хотя подозреваемый не дает показаний. У нас есть уже целый комплекс доказательств, благодаря которым мы, я думаю, в достаточно короткий срок закончим расследование по делу и направим его в суд, — рассказал Носкевич, сообщает TUT.BY.

Журналисты интересовались, точно ли оружие, с которым грабитель пришел в банк, было боевым. По словам главы СК, результаты баллистической экспертизы следствием еще не получены, так что «делать какие-то выводы о примененном оружии рано».