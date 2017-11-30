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30.11.2017
Блогер оценил крымский разводон туристов: «Пытаются по мелкому додоить»

Александр Горный – о новом курортном сборе.

«Ну что россияне. В Крым собрались – готовьте по червончику в день с носа и это уже не шутка, – пишет известный блогер на Эхе Москвы. – С 1 мая 2018 года и по 31 декабря 2022 года сей побор начинает собираться на территории Крыма в семи городских курортных округах – Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Саки, Евпатория и Черноморский район. Почти все кроме Керчи и отдельная история Севастополь, но это уже другой субъект РФ.

Эта сумма будет взыматься с отдыхающих с 1 мая по 30 сентября. От уплаты освобождаются граждане до 18 лет, жители Крыма и Севастополя, спортсмены, имеющие недвижимость в этих муниципалитетах, герои и инвалиды, прибывающие на лечение по программам медицинского и социального страхования, а так же ещё ряд льготников.

Крымский парламент в последних двух чтениях утвердил курортный сбор. Если честно, мне это место крымского законотворчество напоминает палату номер шесть, но только напоминает, ничего более. Тут мрачное царство Единой России с её местным вождём Константиновым, которые творят и чудят всё, что им заблагорассудится не отдавая себе отчёта в том, что они тут мутяти как это скажется на судьбе Крыма и крымчанах. Какие только бредовые бумаги не выскакивали из этого странного принтера.

Местное министерство курортов и туризма просило перенести сей сбор до 2019 года, но местные парламентарии были непреклонны, а зря. Чего добились ребята, приняв сей закон? Ничего толкового, только создали головную боль легальным средствам размещения и тем, кто будет администрировать этот сбор. Первоначально обсуждались цифры в 100-150 рублей в сутки, но народ встал на уши от таких аппетитов чиновников.

Давайте прикинем арифметику этого крымского идиотизма по 10 рублей. Если брать реальные цифры по туристам в 2017 году, то их было не более 3,2 млн за весь год. Остальное это местные, командировочные, водители автобусов и грузовиков. Эту цифру можно смело делить на 8, что бы вычесть льготные категории граждан не попадающие под этот сбор и тех, кто не будет его платить.

Давайте не забывать, что сбор будет собираться в зарегистрированных средствах размещения и не круглый год, а только 5 месяцев в году. По имеющимся сейчас данным, 70% туристов отдыхает в частном секторе. В среднем туристы приезжают в Крым на 12-14 дней. Считаем по максимуму:

3 200 000 человек/6 х 14 дней х 10 руб. = 56 000 000 руб. и 00 коп!!!!!!

Сколько будет стоить администрирование этого сбора? Даже боюсь представить, но не меньше 2/3. Итог совсем печален, меньше 19 000 000 рублей в лучшем случае. Это два дешёвых Гелика или четыре Крузака, для натурального понимания….. Оно того стоит? Да один только скандальный депутат-единоросс, сидящий в этом Госсовете с одной торговой улицы в Коктебеле за сезон собирает больше денег.

Какие репутационные потери понесёт туристическая отрасль от этого сбора? Думаю очень серьёзные и не на один год.

Сумма сбора будет однозначно в последующие годы повышаться, но это потом. Если честно, я не понимаю таких идиотских полумер. Ну если решили собирать, то хотя бы по 50 руб. в сутки, а так просто смех, да и только.

Какой итог этой истории? Я всё больше и больше сомневаюсь в дееспособности тех, кто принимает такое, да и не только я. Крымчане давно перестали обращать внимание на эту странную палату с народными избранниками (тотально Единая Россия) и просто стараются выживать.

Россиян итак фактически обложены специальным налогом «На Крым», который зашит практически во всём, а тут их пытаются ещё на месте по мелкому додоить. В этой истории и не шерсти клок и не овцы, а одни финансовые и имиджевые потери для туристической отрасли Крыма.

Согласен, что у муниципалитетов денег нет, но в 2018 году будет ещё меньше. Мой прогноз на 2018 год – спад турпотока на 10-15% к 2017 году, который на 15-20% просел к цифрам 2016 года.

Грустно всё это. Я ещё раз убеждаюсь, что федеральный бюджет вбухивает колоссальные деньги в Крыму непонятно кому и на какие цели. Для чего мы строим мост, аэропорт, трассу Таврида? Чтобы они стояли полупустые?»

 
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