Мнение: «Нужно возвращаться к реальному самоуправлению. Но Лукашенко не скоро на это пойдет»

«Салідарнасць» продолжает анализировать тему попыток Администрации президента сделать местные власти ближе к народу.

Можно ли вернуть доверие белорусов к местным властям? Об этом «Саліданасці» на прошлой неделе рассказали политический обозреватель Александр Класковский и один из лидеров «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Мы продолжаем тему, и на этот раз своим мнением делится председатель движения «За Свабоду» Юрась Губаревич, который в 2003-2007 годах был депутатом Белоозерского городского Совета депутатов.

— Показательный факт: верховная власть признает неэффективность не только местных Советов, но и исполкомов. То есть, той вертикали, которую Лукашенко в свое время кропотливо создавал с целью иметь опору на местах для реализации собственной государственной политики.

Люди понимают, что те чиновники, которые подчиняются непосредственно Лукашенко, назначаются им на свои должности, не могут выступать в интересах рядовых граждан.

В данной ситуации роль местных Советов еще менее значимая. Как известно, реальных полномочий они не имеют. Вся их функция сводится к тому, чтобы четыре раза на год собраться на сессию, заслушать доклад об использовании местного бюджета, и утвердить новый. При этом серьезного влияния на формирование этого самого бюджета депутаты местных Советов также не имеют.

Понукания с требованием более эффективной работы, как в адрес чиновников, так и адресованные обществу в целом, не дадут результата в условиях несвободы. Трудно что-то требовать от человека, который не видит прямого влияния результатов своего труда на рост благосостояния.

То же и с чиновниками, лишенными необходимости отчитываться перед своими формальными избирателями. У них карьерный рост зависит скорее от личной лояльности, нежели от профессионализма. Единственное, чему чиновники научились за эти годы, так это тому, что у них нужды работать на благо общества, главное для них — исполнять приказы сверху.

Чтобы изменить ситуации в корне, нужно возвращаться к реальному самоуправлению, когда избранные народом представители будут действительно отстаивать его интересы. Но что-то подсказывает мне, что Лукашенко не очень скоро на это пойдет.