Более миллиона пользователей «ВКонтакте» стали жертвами мошенников

Многие из них даже не подозревали об этом.

Как сообщают российские СМИ, в зоне риска оказались жители России, Беларуси, Казахстана и других стран.

Вредоносные программы, ворующих данные пользователей соцсети, были обнаружены на сервисе Google Play, где продаются приложения мобильных телефонов. Зараженные приложения, якобы расширяющие возможности «ВКонтакте», скачали более одного миллиона человек.

Интересно, что владельцы телефонов могли даже не знать, что его устройство «шпионит» и передает информацию третьим лицам. Также сообщается, что в настоящее время все вредоносные программы удалены из Google Play.

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