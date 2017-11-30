Хорватский генерал, выпивший яд на заседании Гаагского трибунала, умер

Генерал боснийских хорватов Слободан Пральяк во время рассмотрения его апелляции в Международном трибунале по бывшей Югославии выпил что-то из емкости, в которой, по его словам, находился яд. После этого, как подтвердили в суде, генерал скончался.

Гаагский суд рассматривал аппеляцию Пральяка и еще пяти боснийских хорватов на приговор, вынесенный им в 2013 году. Пральяка тогда признали виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Услышав, что приговор остается в силе, Пральяк встал и поднес руку ко рту, откинув голову назад. Выглядело это так, будто генерал выпил из небольшого бокала некую жидкость. После этого он сказал судье: «Я принял яд». Адвокат Пральяка также заявила, что это был яд.

Судья немедленно объявил, что заседание приостановлено. К Пральяку были вызваны медики. Примерно три часа спустя один из хорватских телеканалов сообщил со ссылкой на источники, близкие к генералу, что он скончался. Впоследствии эту информацию официально подтвердил суд.

Ранее трибунал утвердил приговор лидеру боснийских хорватов Ядранко Прличу - четыре года назад ему дали 25 лет.

Прлич и Пральяк входили в руководство непризнанной республики Герцег-Босны, образовавшейся в 1991 году в результате распада Югославии и боснийской войны.

В 2004 году Пральяку и еще пятерым генералам были предъявлены обвинения в участии в пытках и массовых убийствах мусульман в Боснии в 1993 году, они добровольно сдались Международному уголовному трибуналу по бывшей Югославии в Гааге.

На прошлой неделе Гаагский трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил к пожизненному заключению бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича.

По мнению трибунала, Младич виновен в убийстве тысяч мирных жителей во время боснийской войны. Главное из преступлений, совершенных по его приказу - резня в Сребренице, где в 1995 году были убиты более семи тысяч мусульман.

Младича также обвиняют в преступлениях, которые совершили военные формирования сербов под его командованием, осаждавшие город Сараево. Осада продолжалась около трех с половиной лет, за это время в городе погибли более 10 тысяч человек.

Младич отвергает все обвинения в свой адрес. Он говорил в суде, что «всего лишь защищал свой народ» в гражданской войне.