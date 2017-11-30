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Общество
30.11.2017
Светлана Баксичева, FINANCE.TUT.BY
«Работаешь на ставку — есть нечего, работаешь на две — некогда»

Сколько в Беларуси получают молодые врачи.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

«Некоторые врачи для удобства работают по 36 часов»

Александр Рубанов работает анестезиологом-реаниматологом в Сенненской районной больнице. В 2015 году он окончил Витебский медуниверситет, сейчас парень второй год работает по распределению. Меньше всего денег он получил в первый месяц отработки — 630 рублей. Максимальная зарплата молодого врача была 900 рублей, но это с учетом работы в Новый год и ночных дежурств сутки через сутки.

— Когда дежурим, приходим к восьми утра и в восемь утра следующего дня уходим. Так я мог работать до четырех суток, если кто-нибудь был в отпуске или на больничном. Просто выпадаешь из реальности и не понимаешь, какой день недели. Приходишь утром, спишь полдня, еще полдня приходишь в себя, а потом ложишься спать. И все — новый рабочий день.

Поэтому врачи, которые подрабатывают, для удобства делают рабочий день по полтора дня — с восьми утра до восьми вечера следующего.

— Этот вариант более удобный, но загруженность немаленькая. Дежурство в праздничные дни считается по двойной ставке.

В больнице, где работает Александр, есть традиция: если приходит молодой специалист, его дежурство обязательно ставят на Новый год: «Этим в нашей профессии никого не удивишь — так везде, не только в нашей больнице. Я работал с восьми утра 31 декабря 2016-го до 8 вечера 1 января. Таких же коллег было человек 20».

Оклад молодого врача — до 200 рублей. Самые главные доплаты — за интенсивность и вредные условия труда.

— Интенсивность — это дежурства, а вредность, например, рентгеновские излучения или гнойные выделения у больных. За категории у меня доплат нет, получаю рублей 20−30 за молодого специалиста. В целом зарплаты по больнице не очень большие, но это смотря с чем сравнивать. В том же Сенно люди больше держатся за работу, чем в Витебске: у них перед глазами примеры тех, кто не работает в сфере здравоохранения и получает по 100−150 рублей.

Александр живет в Витебске, где они с женой-интерном снимают квартиру. Каждый день ездит на работу в Сенно — это чуть больше 60 километров.

— Пока не очень получается откладывать. После обязательных платежей денег остается меньше, чем хотелось бы. На квартиру — 280−250 рублей, коммунальные — плюс 100, телефон — еще рублей 50. Почти вся зарплата жены на это уходит, она получает от 350 до 400 рублей. У меня, слава богу, более-менее экономичный автомобиль, поэтому рублей 100 уходит на топливо.

«Часть коллег ушла в частные медцентры»

Константин Вечер учился на педиатрическом факультете в Минском медуниверситете. Сейчас он травматолог-ортопед — работает на ставку в одной из столичных детских поликлиник и на полставки — во взрослой. В первом месте он получает 520 рублей, а во втором — 240.

— Работаю 12 часов в день. У меня стандартный график для поликлиник, который зависит от четных-нечетных чисел. Например, восемь часов с утра в детской поликлинике и четыре часа вечером — во взрослой. И наоборот. Ну и одна суббота в месяц дежурная. Это как обычный прием, только в выходной день. Мой оклад в поликлинике примерно 150 рублей, 33 рубля — доплата за молодого специалиста. Все остальное — повышение тарифа или премии. Например, чем больше людей принимаешь, тем большую надбавку за активность получаешь.

Полторы ставки — не столько из-за денег, а ради интересной работы: «Детская ортопедия кардинально отличается от взрослой. В первом случае я принимаю пациентов с ортопедическими заболеваниями, например сколиозом или плоскостопием. А во взрослой поликлинике в большинстве случаев лечу после травм или переломов».

На зарплату молодой врач предпочитает не жаловаться — пока он специалист без категории и большого опыта, поэтому зарабатывает немного. При этом отмечает, что во время учебы подрабатывал фельдшером на скорой и денег было больше.

— Не знаю, кто у нас сейчас доволен зарплатами. У нас нагрузки большие, люди жалуются — ни для кого не секрет, что в здравоохранении текучка кадров. На одной работе можно получать достойную зарплату, но для этого нужен приличный стаж.

Константин признается: часть его коллег ушла в частные медцентры. Сделать это могут не все, ведь вначале нужно получить первую категорию — минимум пять лет отработать в бюджетном учреждении здравоохранения. Нередко врачи уезжают за границу, чаще всего в Россию.

— Кто может язык выучить, перебирается в Прибалтику, Польшу. Более способные — в Германию. Там охотно принимают белорусских врачей, нужно только пройти аналог нашей интернатуры, независимо от того, сколько лет ты отработал здесь.

Сейчас Константин живет с женой. Она тоже молодой врач — участковый педиатр. Из-за того, что приходится ходить к пациентам на дом, девушка зарабатывает больше мужа: «Точных цифр не скажу, но на одной работе она получает, как я за две».

Откладывать сбережения особо не получается — после свадьбы семья обживается в квартире, и все уходит на мебель и технику. На развлечения деньги остаются: «Стабильно раз в месяц получается выбраться куда-нибудь, например в кафе или пиццерию. Или сходить в кино на премьеру. На масштабные поездки пока денег нет — после свадьбы устроили себе медовый месяц и отдохнули в Греции, в ближайшее время ничего не планируем».

В среднем по стране врачи в сентябре зарабатывали 1 022,9 рубля, а средний медперсонал — 646,5 рубля. Согласно статистике, больше всего врачи зарабатывают в Минске — 1 095,6 рубля. Дальше идет Могилевская область (1050,9 рубля), а на третьем месте — Минская (1035,9 рубля). Ниже всего заработки у гродненских врачей — 892,4 рубля.

С 1 декабря в Беларуси в среднем на 7% планируют повысить зарплаты некоторым бюджетникам, в том числе и медикам. При этом правительство обещает, что к концу этого года в бюджетных организациях будут зарабатывать в среднем по 800 рублей.

«Шел во врачи и не знал, что тут такая зарплата маленькая?»

Михаил (имя изменено) работает акушером-гинекологом в женской консультации. Оклад у него 130 рублей, но за счет премий парень получает чуть больше — 400 рублей на руки.

— Зарплаты достаточно, чтобы поесть, заплатить за общагу и домой раз в месяц съездить. Сходить куда-то погулять уже проблематично. Такого, чтобы мне всегда хватало денег, в этой жизни еще не было — ни в студенчестве, ни в интернатуре, ни сейчас. Хотя с четвертого курса подрабатываю по специальности. Да, голодным я не остаюсь, но, например, на новые кроссовки уже нужно копить. Некоторые крупные покупки делаю при помощи родителей, а для 24-летнего парня это не очень круто. Другое дело, что я работаю только на ставку. Но возникает вопрос: а почему я должен работать больше? Почему должен брать ночные дежурства и гробить свое здоровье? Инсульт или инфаркт среди врачей в возрасте около 55 лет — обычное дело в связи с недосыпами и напряженной работой.

Тех, кто берет подработку и трудится внеурочно, слишком много: «В медицине почти никто не работает на ставку, но почему-то статистика этого не хочет учитывать». Поэтому дежурств очень мало, и на всех не хватает.

— В этом году пришло много молодых специалистов, а еще остались опытные сотрудники, которые не хотят выходить на пенсию. Мне повезло с распределением — город относительно большой, но из-за этого работы тут слишком мало. Но я сейчас почти устроился на вторую работу, а в перспективе еще и третья. Все крутятся, как могут.

Знаете, как говорят: «Работаешь на ставку — не на что есть, работаешь на две ставки — некогда есть». В какой-то газете было написано, что средняя зарплата врача — 1100 рублей. По мне, это лицемерие в высшей степени. Это у главврача 2000 рублей, а у простого специалиста 400. Кстати, интернам с января подняли зарплату на 50 рублей, и они стали получать 350 рублей. Представляете, человек шесть лет оттарабанил, по ночам не спал, и ему в 23 года столько платят. Мы даже шутили, что во всей стране кризис, зарплата падает, а у нас, ценных работников, только растет.

Михаил приехал на работу по распределению и ему, как молодому специалисту должны были выдать жилье. Из предложенных вариантов — комната в общежитии за 20 рублей с дальнобойщиком и котом или отдельная комната, но уже за 100.

— У моих друзей из университета ситуация еще хуже — им предоставили комнату в коммунальной квартире с неработающим душем. Выхода нет — имея 400 рублей в кармане, сложно что-то снимать. Так что первые несколько месяцев я четверть зарплаты отдавал за сносное жилье. При этом там один душ на пять этажей, один туалет на этаж, а еще водятся мыши и тараканы.

Молодой врач возмущен, что общежитие — не единственная статья расходов в его бюджете. Часть денег уходит на взносы в профсоюз и добровольно-принудительную подписку.

— Когда приходишь на работу, обязательно подсовывают заявление на вступление в профсоюз, куда потом отчисляют 1% из зарплаты. В моем случае это 5 рублей в месяц, 60 рублей в год. Что я от него получаю? Ничего, хотя я уже четыре месяца в профсоюзе. Писал заявление на матпомощь, но мне ничего не дали.

Зато спросили потом: «Что это ты, шел во врачи и не знал, что тут такая зарплата маленькая?» А еще людей заставляют выписывать газеты, в том числе немедицинские. Зачем мы их выписываем? За хорошее отношение начальства к сотрудникам.

 
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