Президент России Владимир Путин, общаясь с рабочими ремонтно-экипировочного бюро на железнодорожной станции Москва-Киевская, назвал главное событие 2017 года:

«Экономика наша вышла из рецессии, вошла в стадию роста. Потихоньку начали подрастать зарплаты».

Подобные заявления традиционны для предвыборного периода. Однако реальность может оказаться совершенно иной.

Один из самых авторитетных экспертов, профессор МГИМО Валерий Соловей, обладающий немалым объемом инсайдерской информации, написал в Facebook:

«Россию готовят к резкому ухудшению экономической ситуации. Москва жестко заявляет регионам, что «пряников» к президентским выборам не будет. Наоборот, им надлежит максимально ужесточить экономию средств, беспощадно взыскивать все задолженности и мобилизовать все доходы – налоговые и неналоговые. В общем, затягивайте пояса потуже и несите нам свои денежки».

Это, кстати, касается и официального Минска. В такой ситуации вряд ли оправданы традиционные надежды властей Беларуси на увеличение российских субсидий.