В какую ловушку загнали себя власти, требуя повысить средний заработок до 1000 рублей

Чем может обернуться для экономики большой скачок зарплат?

Руководители «вертикали» довели директорам предприятий план прироста зарплаты. Администрация Центрального района Минска разослала находящимся на ее территории государственным организациям и частным компаниям письма, где сообщается, что в декабре средняя зарплата в районе должна составить 1499,3 рубля. Чиновники также напомнили директорам, что те несут «персональную ответственность» за выполнение доведенного до района показателя по росту зарплат.

Предприниматель Кирилл Волошин выложил в Facebook письмо за подписью председателя Гродненского горисполкома Мечислава Гоя, в котором отмечено, что городу доведено задание по достижению средней зарплаты в декабре в 1067,5 рубля.

Как отреагируют предприятия?

– Государственные предприятия, скорее всего, постараются выполнить указание, но в рамках имеющихся возможностей. Вряд ли кто-то будет привлекать кредит для роста зарплат. Частники, которые сообразят, что такие распоряжения можно смело игнорировать, это и сделают, – отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Эксперт недоумевает: зачем исполкомы разослали грозные письма, если в декабре традиционно выплачиваются различные премии и средняя зарплата обычно выше ноябрьской на 10%.

Финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха отмечает, что хотя разосланные исполкомами письма не являются юридическими документами, в условиях нашей действительности отдельные предприятия постараются выполнить доведенный норматив.

– Требование могут выполнить, в том числе, путем перераспределения ресурсов. Декабрьскую зарплату могут повысить за счет снижения в январе, – полагает финансовый аналитик.

Однако, по его мнению, в целом по стране не получится к концу года достичь средней зарплаты в 1000 рублей:

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