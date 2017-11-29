.
Все новые статьи
Спецпроект:
Kaunas - Best Western
НОВОСТИ
Столичный суд не признал слово «чмо» ругательством
Как белорусы будут отдыхать на Новый год и не только
«Это все волшебные варежки!» Скардино одержала первую в карьере победу на Кубке мира
Нарциссизм в соцсетях: психотерапевт рассказал о проблеме белорусов
Чтобы сдать президентскую больницу к Новому году, с других объектов перекидывают миллионы долларов
Беларусь вошла в тройку стран Европы с самыми низкими доходами населения
В Украине все-таки запретили сериал «Сваты»
«Ближе на планете нет». Лукашенко рассказал, чему учится у Назарбаева
В Гаагском трибунале подсудимый принял яд после оглашения вердикта
Фотофакт. Как в Минске встречали Нурсултана Назарбаева
Лукашенко разрешил мыть яйца так, как захочется
В Ляховичах муж за $ 50 нанял «киллера», чтобы тот вколол его жене зараженную ВИЧ кровь
Шнур: «Видно, мы не домолились где-то, что не может православная ракета на орбиту выйти, спутники неся»
Как выглядит «чеховский» дом на миллион, который итальянец построил под Минском
Как самое дешевое мясо делают для белорусов самым дорогим
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
В декрете №7 — только один штраф. Но бизнес его очень боится
Колю Лукашенко определили во «внуки президента»
Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»
Романчук о Декрете №7: «Номенклатура переиграла Лукашенко»
Что общего у белорусских властей и Николая II, доведшего страну до революции
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Экономисты: крупные белорусские предприятия инвесторам больше не интересны
«Чиновники — это такие же люди, которые ходят по тем же разбитым дорогам»
Автолюбители сомневаются, что Лукашенко мог разогнаться на Tesla до 280 км/ч
«После нормализации отношений между Беларусью и Западом бюджет для вашей страны был увеличен»
Жанчына з Нясвіжа пайшла ў госці да міліцыянера, які ў 1949 годзе арыштоўваў яе бабу і дзеда
Лукашенко рассказали о «хороших» зарплатах в Буда-Кошелевской больнице. Что правда?
На вакансию «ничего не делать и получать за это деньги» белорусы прислали больше 800 резюме
Романчук: «На каждого белоруса в пенсионном фонде было бы около $ 50 тысяч»
«Разным классом, но одним самолетом». Лебедько сфотографировал Макея — оба летели из Брюсселя
Почему Россия попала в ад
«Огненно-рыжий» ответ Чубайса прокурору
Невзоров: «Я думаю, что Владимир Владимирович, конечно, офигел, когда увидел себя в таком виде»
Как не потерять голову на совещании у Лукашенко – лайфхак от чиновников
«Кирилл, вставай! Пошли домой, нас дети ждут!»
Белорусам объяснили, как надо рожать
Может ли глава государства окружать себя красотками?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Два фото. Как Лукашенко из народного президента превратился в президента без народа
На оживленной улице Пинска провалился тротуар – под ним оказалась огромная дыра
Революция в мире супермоделей: кто сверг Жизель Бюндхен с трона
В сети смеются над фото Макея с Меркель
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?
Как прошла свадьба Серены Уильямс на тему «Красавица и чудовище»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
29.11.2017
Минск-Новости
Столичный суд не признал слово «чмо» ругательством

Минчанка, обвиняемая в оскорблении бывшего супруга, убедила суд, что слово «чмо» нельзя считать ругательством.

7 лет жила-была семья, как вдруг распалась. Отношения между экс-супругами остались крайне неприязненные.

С завидной периодичностью они встречаются в суде по разным вопросам, так как мирно, увы, договориться ни о чем не могут. В этот раз на Анну (имя героини изменено) бывший муж написал заявление о том, что она прилюдно назвала его «чмом». Девушка не отрицала данный факт, но вину категорически не признавала.

— В тот день он пришел к сыну, стал провоцировать скандал. Я ушла с ребенком к соседке, бывший муж остался в квартире один. По возвращении мы не обнаружили ни его самого, ни ноутбука, который мне нужен для работы, — рассказала на заседании обвиняемая. — Вызвала милицию. Прибывший сотрудник позвонил экс-супругу и сообщил, что за его действия предусмотрена уголовная ответственность. Тот, испугавшись, буквально в течение получаса принес ноутбук в опорный пункт.

Однако забрать компьютер в тот вечер не получилось: мужчина требовал предъявить на технику документы. Их Анна хранила на работе. Покидая опорный пункт, она в сердцах крикнула: «Ну ты и чмо!» К слову, по факту кражи до сих пор проводится проверка.

— Безусловно, «чмо» — жаргонное слово, но это аббревиатура, которая расшифровывается как «человек, морально опустившийся». Бывший супруг в тот вечер совершил крайне низкий поступок, похитив ноутбук, и поэтому полностью подходит под это описание, — пояснила девушка. — Полагаю, слово «идиот» куда обиднее, чем фраза «человек, морально опустившийся», но тем не менее оно не является оскорблением. Тем более у Федора Михайловича Достоевского даже есть одноименное произведение.

Как выяснилось, потерпевший фиксировал все происходящее на камеру и попросил служителя Фемиды просмотреть видеозапись. На ней было запечатлено вызывающее поведение экс-супруга Анны, который всячески старался ее поддеть. А когда услышал в свой адрес слово «чмо», то и вовсе разыграл трагедию, мол, его честь и достоинство были унижены и свидетелями тому стали три участковых инспектора.

Очевидно, что личность оскорбленного милиционерам знакома хорошо. Один даже вступился за Анну, расшифровав аббревиатуру как «человек, музыкально одаренный» (потерпевший работает звукорежиссером). Услышав это, секретарь судебного заседания едва сдержала улыбку.

На принятие решения по данному делу судье потребовалось некоторое время. В итоге Анну признали невиновной.

К слову, ночь после заседания бывший муж Анны провел в комнате для задержанных одного из столичных РУВД, куда отправился за нарушение порядка — бранился в общественном месте. Но это, как говорится, совсем другая история.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Чему Лукашенко стоит поучиться у Назарбаева
Российская телеведущая назвала Беларусь «гулящей женой»
Две цитаты. Как Лукашенко прошелся косой по планам Мясниковича
«Я уже знаю, кто теперь больше всех хочет недопуска России на зимнюю Олимпиаду»
«Таких руководителей, как Ладутько, нужно увольнять без права пожизненно прикасаться к госсобственности»
Поротников: «Лукашенко забронзовел, отучился разговаривать с равными политиками»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY