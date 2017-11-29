Столичный суд не признал слово «чмо» ругательством

Минчанка, обвиняемая в оскорблении бывшего супруга, убедила суд, что слово «чмо» нельзя считать ругательством.

7 лет жила-была семья, как вдруг распалась. Отношения между экс-супругами остались крайне неприязненные.

С завидной периодичностью они встречаются в суде по разным вопросам, так как мирно, увы, договориться ни о чем не могут. В этот раз на Анну (имя героини изменено) бывший муж написал заявление о том, что она прилюдно назвала его «чмом». Девушка не отрицала данный факт, но вину категорически не признавала.

— В тот день он пришел к сыну, стал провоцировать скандал. Я ушла с ребенком к соседке, бывший муж остался в квартире один. По возвращении мы не обнаружили ни его самого, ни ноутбука, который мне нужен для работы, — рассказала на заседании обвиняемая. — Вызвала милицию. Прибывший сотрудник позвонил экс-супругу и сообщил, что за его действия предусмотрена уголовная ответственность. Тот, испугавшись, буквально в течение получаса принес ноутбук в опорный пункт.

Однако забрать компьютер в тот вечер не получилось: мужчина требовал предъявить на технику документы. Их Анна хранила на работе. Покидая опорный пункт, она в сердцах крикнула: «Ну ты и чмо!» К слову, по факту кражи до сих пор проводится проверка.

— Безусловно, «чмо» — жаргонное слово, но это аббревиатура, которая расшифровывается как «человек, морально опустившийся». Бывший супруг в тот вечер совершил крайне низкий поступок, похитив ноутбук, и поэтому полностью подходит под это описание, — пояснила девушка. — Полагаю, слово «идиот» куда обиднее, чем фраза «человек, морально опустившийся», но тем не менее оно не является оскорблением. Тем более у Федора Михайловича Достоевского даже есть одноименное произведение.

Как выяснилось, потерпевший фиксировал все происходящее на камеру и попросил служителя Фемиды просмотреть видеозапись. На ней было запечатлено вызывающее поведение экс-супруга Анны, который всячески старался ее поддеть. А когда услышал в свой адрес слово «чмо», то и вовсе разыграл трагедию, мол, его честь и достоинство были унижены и свидетелями тому стали три участковых инспектора.

Очевидно, что личность оскорбленного милиционерам знакома хорошо. Один даже вступился за Анну, расшифровав аббревиатуру как «человек, музыкально одаренный» (потерпевший работает звукорежиссером). Услышав это, секретарь судебного заседания едва сдержала улыбку.

На принятие решения по данному делу судье потребовалось некоторое время. В итоге Анну признали невиновной.

К слову, ночь после заседания бывший муж Анны провел в комнате для задержанных одного из столичных РУВД, куда отправился за нарушение порядка — бранился в общественном месте. Но это, как говорится, совсем другая история.