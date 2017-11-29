«Это все волшебные варежки!» Скардино одержала первую в карьере победу на Кубке мира

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино одержала первую победу на этапах Кубка мира, став лучшей в индивидуальной гонке на дистанции 15 км в шведском Эстерсунде.

Дистанцию она прошла без промахов, итоговое время – 42.57,4.

Надежда Скардино. Фото Белорусской федерации биатлона

Второе место у Сюнневе Сулемдал (Норвегия), третья – Юлия Джима (Украина).

Результаты других наших биатлонисток:

14.Дарья Домрачева 1.47,8 (3 промаха)

36.Дарья Юркевич 3.24,1 (0)

38.Ирина Кривко 3.25,3 (3)

94.Надежда Писарева 9.16,2 (6)

Надежда Скардино так прокомментировала свою победу:

– Я счастлива! Это все мои волшебные варежки! Победа – это подарок не только мне, но и маме. Она 28 ноября отпраздновала 65-летний юбилей. Еще спасибо Валентине Семеренко, с которой мы отработали в тандеме. Она тоже поблагодарила меня. «Пятнашка» – это всегда концентрация. Было важно сделать «ноль», и я его сделала, пусть и не отличилась скорострельностью. Но такова моя манера. Что касается мороза, то лицо на спуске обжигало, однако все было терпимо. Я счастлива!