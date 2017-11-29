Александр Лукашенко вновь пообещал помощь иностранцам.

— Вы должны знать, что в Беларуси у вас крепкая опора. Вы всегда можете рассчитывать на нашу страну, – заявил глава Беларуси на встрече с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочианчичем, обсуждая подготовку к II Европейским играм 2019 года.

Спортивный функционер этим должен быть весьма доволен. Первые Европейские игры не убедили другие страны в том, что за их право проведения нужно бороться. В Нидерландах от организации форума отказались, и белорусские власти согласились взять расходы на себя.

В последнее время Александр Лукашенко нередко на словах демонстрирует щедрость.

В июле при встрече с Петром Порошенко он пообещал: «Если мы что-то умеем и можем сделать для нашей Украины, мы это сделаем». А также заявил, что Беларусь хотела бы поставлять гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую области без посредников.

В августе глава государства предложил разработать программу оздоровления и учебы детей из Сирии в нашей стране.

Не так давно на встрече с послом Давидом Котария Александр Лукашенко отметил: «Беларусь все, что может, сделает для Грузии, чтобы прекрасный, трудолюбивый грузинский народ всегда чувствовал себя хорошо и его благополучие росло».

Все бы ничего, если бы не убийственная статистика. Немецкая исследовательская компания GfK пришла к выводу, что Беларусь входит в тройку стран Европы с самыми низкими доходами населения.

Поэтому не приходится удивляться, что высказывания о щедрости нашей страны из уст Лукашенко понимания у белорусов не находят.

«Самый добрый президент в мире. Всем готов подставить плечо. Всем, кроме своего народа», – пишут на дискуссионной площадке Talks.by.

«Что он несёт? Люди в Беларуси (те, кто в Дроздах, - не в счёт) живут только одним – дотянуть до очередной зарплаты, чтобы не протянуть ноги, и не положить на полку зубы».

«Я не буду жить играми. Работы мало, денег тоже, все мысли о благополучии своей семьи, а не каких-то игрищах».