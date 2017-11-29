Нарциссизм в соцсетях: психотерапевт рассказал о проблеме белорусов

Врач-психотерапевт Константин Королев рассказал GO.TUT.BY о нарциссизме в соцсетях.

Фото: Елена Клещенок. Константин Королев — врач-психотерапевт, доцент кафедры общей и клинической психологии факультета социокультурных коммуникаций БГУ, гештальт-терапевт

Нарциссизм может быть свойством характера, а может — расстройством. Социальные сети дают и тому и другому возможности для выражения.

Зачем мы так часто демонстрируем себя в интернете? Зачем нам лайки, перепосты и комментарии?

— Это следствие того, что людям не хватает чего-то хорошего — общения или похвалы. А если у человека полный «швах» в реальности, он стремится создать счастливую виртуальную жизнь, — говорит Константин Королев. — Для него самого это не только не вредно, это его спасение, восполнение внутреннего дефицита.

Корни нарциссического поведения психотерапевт видит в недополученном внимании от родителей в детстве.

— Вреда от этого не больше, чем от мастурбации, — утверждает Константин Королев. — И в том и другом случае люди пытаются самостоятельно доставить себе удовольствие, только в одном случае эмоциональное, в другом — сексуальное.

По мнению специалиста, в странах Запада нарциссизм более распространен, чем в странах постсоветского пространства. В Беларуси больше недовольства собой, чем самодовольства. Если нарциссизм и развивается, то не как расстройство, а как невозможность ощутить свою значимость.

— Для белорусов характерно чувство собственной «малости», — говорит Константин Королев. — Представление о себе как о самодостаточной личности не сформировано, люди оценивают себя даже не в формате «я хороший» или «я плохой», а скорее как «я никакой». А отсюда потребность в постоянном подтверждении своей полноценности извне, в том числе в соцсетях.