Поротников: «Лукашенко забронзовел, отучился разговаривать с равными политиками»

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников прокомментировал «Радыё Свабода» отказ главы государства от поездки на саммит в Брюссель.

– Если бы даже и было обеспечено необходимое количество встреч с другими лидерами западных стран, вопрос прав человека и демократии поднимался бы. Оказалось, что Лукашенко продемонстрировал неспособность или психологическую неготовность обсуждать трудные и сложные для себя вопросы.

Одно дело, когда он в Минске принимает каких-то иностранных министров, где он у себя дома, и принимает ниже по политическому весу и статусу лиц. Другое дело – разговаривать с политиками равного или даже более тяжелого веса.

– Разучился за эти годы?

– К сожалению, да. Забронзовел, как говорят.

Руководитель проекта Belarus Security Blog также отметил, что в Беларуси стремительно деградирует система принятия политических решений.

– К сожалению, в окружении Лукашенко не осталось людей, которые осмелились бы обратить внимание и сообщить ему, что какие-то его шаги и решения ошибочны. Все просто втискивают голову в плечи, записывают в блокноты все, что он рассказывает.

…Фактически у нас нет правительства, нет коллективной выработки решений. Есть такой наполовину феодальный королевский двор, где все решает король, а остальные только выполняют.