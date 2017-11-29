«Таких руководителей, как Ладутько, нужно увольнять без права пожизненно прикасаться к госсобственности»

Ярослав Романчук прокомментировал в Facebook скандальное предложение Николая Ладутько.

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Ладутько рассмешил народ. «Давайте введем утилизационный сбор на людей!»

– Таких руководителей нужно увольнять без права пожизненно прикасаться к государственной собственности. Николай Ладутько – хрестоматийный пример того, как не нужно руководить ни городом (бывший мэр Минска), ни заводом (нынешний директор «Мотовелозавода»). Его пребывание на разных руководящих постах в стране – жирный «неуд» кадровикам в органах власти, тем, кто по долгу работы обязан следить за профессионализмом и качеством человеческого капитала в органах госуправления.

Мало того, что этот руководитель не нашёл никакого лучшего плана вывести вверенный ему завод из кризиса, как предложить государству вложить в него $ 50 - 60 млн. взять на себя бремя долгов и, понятное дело, наделить щедрыми налоговыми льготами.

Так он предложил ввести утилизационный сбор на вело- и мотопродукцию – для создания «условий для развития отечественного производства». «Мы просим о преференциях для наших производителей, чтобы была возможность развивать эту отрасль в Союзном государстве».

В эпоху бурного роста интереса к велосипедам, внедрения самых современных технологий в велосипеды, во время стремительно набирающих популярности велодорожек и здорового образа жизни надо быть руководителем особого розлива, чтобы бизнес план свести к государственной поддержке, преференциям и … новым налогам.

Ведь, по сути дела, Ладутько, хочет заставить всех покупателей велосипедов в стране заплатить велосипедный налог. Получается, как наказание за езду на велосипеде.

Ладутько, по сути дела, приравнял велосипеды к автомобилям, которые осуществляют вредные выбросы. Или к алкоголю и сигаретам, как к «греховодным» товарам. Если предложение Ладутько будет поддержано правительством, то Беларусь станет первой страной в мире, где государство наказывает рублём за езду на велосипедах.

Порочность предложения Ладутько не только в том, что он предлагает государству абсолютно не свойственную, ненужную ему функцию. Даже не в том, что он забирает изо ртов учителей, врачей, воспитателей детских садиков кусок хлеба. Он рекомендует создать опасный прецедент, когда чиновники, бывшие и нынешние, могут под свой бизнес «выбивать» налоги и льготы в индивидуальном порядке.

Не получается делать хорошую одежду – давайте введём сбор на покупку одежды. Нет толку со станков и молотков – обложим покупателей этих товаров данью – всё во имя отечественного производства.

Крутят носами потребители при покупке отечественной бытовой техники – ату их контрольными марками (дополнительные издержки), квотами или импортными пошлинами.

Вот такие руководители, как Ладутько, понасоздают на ресурсы налогоплательщиков малого и среднего бизнеса, а потом правительство отчитывается за выполнение плана по развитию предпринимательства.

Выход из этой ситуации следующий.

Первое. Уволить Ладутько с работы за минском Мотовелозаводе – без права работать за счёт денег налогоплательщиков где бы то ни было.

Второе. Продать площадку, где находится мотовелозавод. Продать просто как недвижимость и землю. Не надо никаких инвестиционных условий. Как бы горько это не осознавать, производства мотоциклов и велосипедов в Беларуси умерло. It is dead. Сегодня, если часом кто-то захочет делать велосипеды, проще и дешевле сделать проект «зелёного поля», т. е. построить современный завод с нуля.

Третье. Провести аудит «красных» директоров, выявить подобных Ладутько и поступить с ними так же, как с бывшим мэром столицы.

Четвёртое. Ввести в законодательство запрет на предоставление индивидуальных налоговых, таможенных, финансовых, арендных и т.д. льгот, а также введение особых налогов (платежей, сборов) в пользу отдельных коммерческих субъектов.

Пятое. Строго определить функции и полномочия государства. Здесь принцип только один – защита жизни граждан.

Как только станет ясно, чем не должны заниматься распорядители чужого (в том числе сдавать в аренду недвижимость, заниматься торговлей, бытовыми услугами и изготовлением потребительских товаров), нужно провести широкомасштабную приватизацию, т. е. превратить Беларусь из страны для 15 тысяч номенклатурных начальников и их коммерческих партнёров в страну миллионов собственников земли, активов и пенсионных фондов.

Шестое. Каждого распорядителя чужого (политика и чиновника), который в нынешней ситуации заикнётся о повышении налогов, введении новых платежей (пошлин, взносов и т.п.) немедленно увольнять из органов госуправления без права трудоустройства в них в течение пяти лет. И только после прослушивания курса и сдачи экзамена по основам экономики здравого смысла.

«Или выпускайте Муравьева, или сажайте Ладутько»