Жители Колодищей протестуют против строительства «Амкодора». Фотофакт

В Колодищах ради строительства нового завода «Амкодора» планируют вырубить почти 8,5 тысячи деревьев. На заводе уверяют, что все законно, но местные жители против, пишет onliner.by.

Напротив аккуратных домиков у леса стоит человек пятьдесят и шумно обсуждают план дальнейших действий, направленных на недопущение вторжения производства в их тихую жизнь. Узнав о планах на вырубку трех гектаров леса, местные жители стали искать способы сохранить деревья и готовить к обращение к президенту.

На новом заводе «Амкодор-Маш» будут производить по 600 погрузчиков в год.

Против самого завода местные жители совершенно не против (это как минимум создаст немало рабочих мест), однако, как они выяснили в самом конце общественного обсуждения, для строительства придется вырубить целых три гектара леса, что, конечно, кардинально изменило их отношение к происходящему

По утверждениям местных жителей, на месте леса планируется установка прудов-испарителей.

На заводе ситуацию комментируют кратко:

— Завод строится на территории промышленной зоны. Согласно расчетам сантиарно-защитной нормы, он благополучно расположен в отношении жилого массива. Кроме того, предоставление земли под пруд-испаритель согласовано главой государства. Это обычный прием дождевых вод, в нем нет ничего страшного.