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Зацепило!
29.11.2017
Семен Печенко
Почему первые успехи в поднятии Оршанщины «из руин и пепла» не вызывают оптимизма

Зацепило! Ответ, в том числе, кроется в последовательности действий властей.

Ситуация на предприятиях Оршанского района, в том числе проблемных, улучшается, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков. Заявление прозвучало на заседании президиума Совмина, где рассматривались проект программы социально-экономического развития Оршанского района до 2020 года и комплексный план мер по развитию района.

По словам премьер-министра, с начала года в регионе отмечен небольшой рост в промышленном производстве, сельском хозяйстве, немного выросли зарплаты.

Фото БЕЛТА

Почему новость о первых успехах в поднятии Орщанщины «из руин и пепла» не вызывают оптимизма? Как напоминает БЕЛТА, согласно поручению главы государства на первом этапе перед правительством и местными властями ставились две задачи: реализовать первоочередные меры по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также определиться с перспективами их развития.

Если говорить проще, то в предприятия (экономическое состояние многих из которых желает быть лучшим) предлагается сперва вложить средства, а затем подумать, что с ними делать в будущем. Ситуация до боли напоминает историю строительства завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината — на фоне резкого сокращения спроса на бумагу Беларусь строит мощное предприятие, ориентированное на экспорт.

По мнению независимых экспертов, проекты властей, подобные оршанскому, обречены на провал. На Форуме регионального развития в Витебске экономист Сергей Чалый рассказал, откуда берутся такие идеи. По его словам, глава государства неоднократно дал понять, что не видит необходимости в проведении реформ, а считает нужным улучшать уже созданное. Так и возникла, к примеру, оказавшаяся в итоге провальной, идея модернизации деревообработки. Проект по «восстановлению» Оршанского района вряд ли будет более успешным, считает экономист.   

 
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