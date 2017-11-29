Чтобы сдать президентскую больницу к Новому году, с других объектов перекидывают миллионы долларов
Управление капитального строительства Мингорисполкома переведет 17,1 млн рублей (более 8,5 млн долларов) с других своих объектов на строительство Республиканского клинического медицинского центра в Ждановичах, сообщают naviny.by.
Скриншот из видео TUT.BY
Это предусмотрено поправками в инвестиционную программу Минска на 2017 год, утвержденными 29 ноября на сессии городского Совета депутатов.
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