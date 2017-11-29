Беларусь вошла в тройку стран Европы с самыми низкими доходами населения

Беларусь вместе с Украиной и Молдовой вошла в тройку стран Европы с самыми низкими доходами населения. Рейтинг Purchasing Power Europe 2017 составила немецкая исследовательская компания GfK, изучив данные по 42 европейским государствам.

На карте синим цветом обозначены регионы с самыми низкими располагаемыми доходами, красным — с самыми высокими

По результатам исследования в среднем доход европейца составляет 13 937 евро в год. Это сумма после вычета всех налогов и сборов. Показатель выше среднего значения — у 17 стран, ниже — у 25.

Самые обеспеченные в Европе — жители Лихтенштейна. Средний доход в княжестве составляет порядка 63,2 тысячи евро в год, что на 350% больше, чем общий показатель по Европе. Далее идут Швейцария (42,1 тысячи евро) и Исландия (33,4 тысячи).

Самые необеспеченные люди — в Беларуси, Молдове и Украине. Конкретных данных по нашей и другим странам, к сожалению, в пресс-релизе исследования нет.

Напомним, что в октябре средняя зарплата выросла и составила 841 рубль. В пересчете по средневзвешенному курсу доллара это 428 долларов. Однако это сумма до вычета налогов и других отчислений. По приблизительным подсчетам, в среднем белорусы на руки получают 723 рубля.