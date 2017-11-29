В Украине все-таки запретили сериал «Сваты»

Телесериал «Сваты» больше не будет демонстрироваться в Украине, сообщил глава Государственного комитета Украины по вопросам кино Филипп Ильенко в Facebook.

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала.

Причина заключается в исполнителе главной роли Федоре Добронравове. 22 ноября СБУ на три года запретила актеру въезд в страну из-за того, что тот неоднократно посещал Крым и поддерживал присоединение полуострова к России. В ответ актер опроверг посещение полуострова.

Федор Добронравов на фото справа

Украинский шоумен и юморист Владимир Зеленский, участник студии «Квартал 95», записал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором выступил против репрессий в отношении сериала. Он сказал, что из-за одного актера пострадает вся авторская группа.

– Сначала поборите кумовство, а потом будете бороться со «Сватами», — отметил Зеленский.

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