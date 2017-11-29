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Спорт
29.11.2017
Кирилл Иванов
«Я уже знаю, кто теперь больше всех хочет недопуска России на зимнюю Олимпиаду»

Белорусские хоккеисты могут поехать на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. Такая возможность у них может появиться в случае недопуска на Игры российской сборной, так как Международная федерация хоккея (IIHF) может использовать мировой рейтинг при отборе недостающей команды.

— Мы обсуждали сценарий, при котором Россию не допустят. Но сперва нужно дождаться решения и понять, будем ли мы делать замену сборной России. Если нет, то турнир уменьшится на четыре игры у мужчин и на шесть — у женщин, — цитирует ТАСС президента IIHF Рене Фазела. — Если будем менять, то нужно понять, каким образом. Нам поздно проводить отборочный турнир, поэтому мы можем, к примеру, воспользоваться мировым рейтингом.

«Русский спорт горит в огне»

По информации «Трибуны», белорусская сборная имеет шансы заменить российскую на Олимпиаде, так как она лучшая среди остальных команд, не прошедших отбор.

Планируется, что МОК примет решение относительно возможного отстранения сборной России от участия в Олимпиаде из-за допингово скандала 5 декабря. Пока все заинтересованные стороны воздерживаются от комментариев, своими мнениями в соцсетях и на форумах делятся рядовые болельщики. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор мнений.

Из комментариев на by.tribuna.com:

«Сейчас Россию отстранят от Игр, а претендующих на их место белорусов не допустят из-за флага Фомочкина, чтобы опять чего не выкинули вдруг».

«Всё это как-то не очень... Нашим надо было в квалификации проходить. И нечего делить шкуру неубитого медведя. И если, гипотетически, попадём, то кто играть будет? ЧШ?»

«Нам на олимпиаде делать нечего. Хотелось бы, чтобы Россию оставили. На их игру приятнее смотреть, чем на игру наших бездарей».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Мы честно проиграли отборочные на Олимпиаду и выступать там должна Россия! Нашим могу пожелать только работать, работать и еще раз работать над собой, чтобы заслужено получить путевку на Игры!».

«И сливать всем с разницей в 7+ шайб? Спасибо, но лучше не надо»

«Если поедем, то это…, не доставайте там никто из трусов триколор».

 «Из солидарности не поедут, а зашлют Фомочкина».

 
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