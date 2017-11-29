Потрясающий ролик о Беларуси, на который ушло четыре года и 15 тысяч фотографий

Основой для ролика стали фотографии, которые 26-летний Юрий Велитченко делал в течение четырех лет, снимая интересные места Беларуси.

Фотограф признался, что больше всего любит снимать пейзажи и заниматься уличной или городской съемкой, но основной доход приносит свадебная и рекламная фотосъемки, сообщает TUT.BY.

На то, чтобы снять этот ролик ушло 15 тысяч фотографий. Музыку к ролику написал друг фотографа — звукорежиссер Александр Юрьев.

Получилось впечатляюще.

Велитченко живет в Витебске и заочно учится в Белорусской государственной академии искусств на отделении кинотелеоператорства.