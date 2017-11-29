«Ближе на планете нет». Лукашенко рассказал, чему учится у Назарбаева

Церемония официальной встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прошла во Дворце Независимости.

Казахстанский лидер прибыл в кортеже к входу во Дворец Независимости, где его тепло приветствовал Александр Лукашенко.

После совместного фотографирования главы государств направились на официальные переговоры.

Сравнение дня. Как пресс-службы Лукашенко и Назарбаева анонсировали встречу в Минске

— Наконец-то мы начинаем преодолевать спад в наших торгово-экономических отношениях. Ваш визит послужит тому, чтобы мы могли нарастить товарооборот, и у нас для этого все есть, — заявил глава белорусского государства на переговорах в узком составе, сообщает его пресс-служба.

По словам Лукашенко у членов белорусского правительства «есть хорошие наработки».

— Если мы согласимся с этими предложениями, это будет значительный шаг вперед к созданию более мощной торгово-экономической базы наших отношений, — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также констатировал полное совпадение взглядов сторон в сфере политики и дипломатии.

— Мы поддерживаем друг друга везде и всегда. Мы самые близкие государства. Я вчера, принимая уезжающего посла Казахстана (он очень много сделал для развития отношений), благодарил его и говорил о том, что ближе, чем три государства, которые создали Евразийский экономический союз, сегодня вообще на планете нет. И мы должны эту дружбу и наше сотрудничество укреплять, подводя под него мощную экономическую базу. Мы к этому готовы, — отметил Лукашенко.

Он также отметил успехи в развитии столицы Казахстана Астаны, ее градостроительные достижения.

— Действительно нынешнее поколение во главе с вами воздвигло памятник казахстанцам, который останется на века. Мы очень многое берем у вас в строительстве, учимся многому, некоторые элементы переносим в Беларусь, — отметил Лукашенко.