Две цитаты. Как Лукашенко прошелся косой по планам Мясниковича

Две цитаты, из которых становится все понятно относительно будущего Беларуси, как IT-страны.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович высказал радужные надежды по поводу будущего станы.

— Преобразования в белорусской IT-сфере заинтересуют иностранный бизнес, — заявил Мясникович, открывая заседание Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) в Минске 28 ноября.

Спикер отметил, что 2017 год стал знаковым для IT-отрасли в Беларуси и напомнил о том, что президент поставил задачу о ее превращении в IT-страну.

И тут же вспомнилась еще одна цитата. Теперь уже того самого инициатора превращений. Несколькими днями ранее Александр Лукашенко рассуждал о тех, кто сидит у компьютера.

— Раньше практически в каждом доме что-то могли делать. Кто-то хату мог срубить, кто-то — игрушки делал. А сейчас сидят у компьютера. Мы потеряли многие вещи. Поэтому хорошо, что создаем условия, чтобы они возродились, — отметил глава Беларуси, посещая 24 ноября Буда-Кошелево.

В пример Лукашенко привел тот факт, что раньше в каждом доме на селе и даже в городах могли клепать косу, а сейчас сделать это могут единицы.

Это, пожалуй, всё, что нужно знать о будущем IT-страны.