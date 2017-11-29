В Гаагском трибунале подсудимый принял яд после оглашения вердикта
На заседании Международного трибунала по бывшей Югославии хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд после оглашения вердикта апелляционной инстанции, пишет BBC News.
29 ноября в Гааге рассматривалась жалоба Пральяка и еще пяти боснийских хорватов, приговор которым за военные преступления вынесли в 2013 году. Тогда Пральяка приговорили к 20 годам тюрьмы. Был ли подтвержден приговор Пральяка, не уточняется.
Сообщение о том, что Пральяк принял яд, появилось вскоре после того, как апелляционная инстанция утвердила приговор лидеру боснийских хорватов Ядранко Прличу — ему дали 25 лет. После этого слушания приостановили.
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