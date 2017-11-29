Что посоветовал мэр Гданьска Лукашенко

И что, по его мнению, должен сделать министр, чтобы в Беларусь рванули туристы.

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович рассказал в интервью TUT.BY об особенностях польского самоуправления, о том, как местная власть сама решает свои проблемы, зарабатывает деньги и тратит их по своему усмотрению.

«Если бы я встретил Лукашенко, то посоветовал, как начать реформу самоуправления»

— Самоуправление в Польше действует на основании Европейской хартии самоуправления. Местный орган самоуправления должен иметь юридическое лицо, которое осуществляет хозяйственную деятельность, независимые доходы, а также независимый административный суд. Например, если я недоволен работой воеводы (губернатора области (воеводства) — прим. TUT.BY), то я подаю заявление в суд, который разбирается, кто прав. Орган самоуправления должен иметь свою собственность. Это может быть земля, школы, парки, дома. Город может что-то построить, продать или инвестировать свои средства. Органы местной власти выбираются демократическим путем. У вас ведь не так?

— Нет.

— Я бы посоветовал вашему президенту начать уже сейчас реформу самоуправления. Потому что это важно для развития городов. Но сейчас у вас такой практики нет. Лукашенко мог бы взять в качестве основы Российскую империю, которая в XIX веке стала возвращать самоуправление. Если бы я встретил Лукашенко, то я бы ему посоветовал, как это надо делать, — улыбается Павел Адамович и рассказывает, как формируется бюджет города:

— Например, половина подоходного налога физических лиц остается в городе, половина уходит в Варшаву. 20% такого же налога юридических лиц также остается у нас. За счет бюджета финансируются социальные объекты. Бюджет города — примерно 800 миллионов евро. Сейчас мы наблюдаем легкий дефицит, но несколько лет подряд он был профицитным. В прошлом году мы вышли на плюс, в этом пока на минус. Мы занимаем деньги — но только на какие-то инвестиционные программы. Выбираем европейские банки — это дешевле, чем брать заем в польских.

То, что данная модель эффективна, может свидетельствовать тот факт, что средняя зарплата в Гданьске — около тысячи евро, безработицы нет.

«Вы — большой потенциальный туристический рынок. Но это все пока в теории»

Дал мэр города и несколько советов о том, как сделать Беларусь привлекательной для туристов. В первую очередь, для поляков, потому что именно они «первые, кому интересна Беларусь».

— Если бы я был министром по туризму вашей страны, то сделал бы ставку на сентиментальный туризм поляков. Можно раскрутить места, где родился Адам Мицкевич или где разворачивались события романа Генрика Сенкевича «Огнем и мечом». Не стоит приватизировать историю, как это делают, например, литовцы. У нас, в Гданьске, нет проблем показать немецкую историю города. Мы спокойно говорим слово «Данциг» и при оформлении информационных стендов или табличек с названием улиц используем немецкий язык.

Например, часть моей семьи из Сморгони. И мне было бы интересно навестить те места. Если бы в Беларуси была организация, которая подготовила бы проект на польском языке, где было бы расписано, что и где можно было посмотреть в том же Новогрудке, где жил Адам Мицкевич, — я бы приехал. По-хорошему, каждый польский ученик, чтобы лучше понять наших классиков, должен увидеть те места. Но на месте его должны встретить польскоговорящий гид, там должны быть гостиницы, кафе… Важно помнить, что сейчас в туристической отрасли большая конкуренция. Тот же молодой человек может поехать на какую-нибудь Ибицу. Да куда угодно. Важно ответить на вопрос — зачем ему ехать в Беларусь? Культура, история, чистый воздух (Беларусь можно рекламировать, например, как самую чистую страну Европы)? Но кто-то должен инвестировать в инфраструктуру: строить отели, хостелы, бары и рестораны, открывать новые авиалинии и аэропорты, потому что единственный в Минске — это мало. Вы — большой потенциальный туристический рынок. Но это все пока в теории.