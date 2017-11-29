Лукашенко разрешил мыть яйца так, как захочется

Декретом №7 «О развитии предпринимательства» Александр Лукашенко внёс несколько десятков изменений в санитарные нормы для объектов общественного питания. Многие пункты документа переформулированы, а некоторые и вовсе исчезли.

Например, "старые" санитарные нормы, утверждённые 10 февраля 2017 года, запрещали кафе и ресторанам готовить блюда из утиных и гусиных яиц, использовать пищевую продукцию домашнего изготовления, а также очень подробно описывали, как нужно мыть яйца. Из нового документа подробности убрали: осталось просто, что запрещается обращение яиц с загрязненной или поврежденной скорлупой, а также "яиц из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллёзам". Оказывается, так можно было!

Эти пункты попросту исчезли из новой редакции санитарных норм. А зачем они вообще там были нужны?

Чиновники наконец-то нашли ответ на знаменитую тираду Александра Лукашенко о драниках, для приготовления которых рестораторам требуется четыре отдельных помещения. Теперь помещений нужно будет на одно меньше: картошку и лук разрешили мыть и чистить "обособленно в специально оборудованном и оснащенном месте (участке)". В теории это означает, что картошка и лук смогут делить помещение с другими продуктами — для этого достаточно будет "обособить" какую-то его часть.

Минский ресторатор, который не захотел раскрывать себя, рассказал Еврорадио, что многие неглупые люди уже давно именно так и делают. Иначе говоря, нарушают. Но факт: в вопросах клубней и корнеплодов декрет №7 только догоняет сложившуюся практику.

"Брали полквадратных метра и вешали что-нибудь типа таких толстых силиконовых штор. И это работало, потому что в законодательстве не существует определения перегородки".

Авторы декрета №7 разрешают вешать в производственных помещениях зеркала и выращивать там комнатные растения; отменяют необходимость хранить чистую посуду на высоте не менее 0,2 метра; исключают из санитарных норм запрет на "пищевую продукцию домашнего изготовления"; не имеют ничего против того, чтобы перемешивать салаты руками (в перчатках). Способны ли эти меры сделать еду в ресторанах дешевле, да ещё и не в ущерб качеству? Хозяйка минского кафе "Валерия" Надежда Ненашева уверена, что… нет:

"Мы ведь не с потолка берём цены... В Минске высочайшая ставка по аренде. Она настолько усложнила бизнес в плане ценовой политики, что упрощение каких-то бумажных процессов не может сильно на что-то повлиять. Мы вынуждены проводить такую ценовую политику просто потому, что мы не можем работать в убыток. А с кого мы можем получить деньги? Только с потребителя".

Но кое в чём декрет №7 всё же серьёзно меняет правила игры в общепите. Мы обратили внимание на три положения документа, которые могут сделать дешевле еду и алкоголь в белорусских кафе и ресторанах:

4. Субъекты хозяйствования при осуществлении экономической деятельности:

4.1. в сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения:

вправе создавать объекты общественного питания без подразделения их на типы и классы, а также разрабатывать для них ассортиментные перечни продукции общественного питания без учета требований перечня продукции общественного питания и товаров, подлежащих включению в такие перечни, утвержденного Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

вправе изготавливать и реализовывать в объектах общественного питания продукцию общественного питания с объемной долей этилового спирта более 7 процентов путем смешения и (или) настаивания готовых алкогольных напитков с иными пищевыми продуктами. Для изготовления такой продукции не требуется получение специального разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с производством алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта. Указанная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия;

самостоятельно определяют наценку общественного питания на производимые и реализуемые на территории Республики Беларусь в объектах общественного питания в розлив алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов.

Значит ли это, что:

— дешёвой белорусской водки больше не будет?

— рестораны смогут изготавливать спиртные напитки по своим рецептам без дорогой лицензии?

— алкоголь крепостью свыше 28% ощутимо подорожает?

Эти вопросы мы задали ресторатору Ивану Муравьёву ("Кальянная №1"):

— дешёвой белорусской водки в приличных заведениях как бы и нет... Обычно [чтобы соблюсти ассортиментный перечень] приобретают на реализацию сувенирную, а она дорогая. Другое дело — рюмочные и "наливайки". Они с удовольствием разливают по 1-2 белорусскую, и думаю, что не будут отходить от истории дешевизны алкоголя.

— многие бары уже сейчас готовят свои фирменные настойки. "Камяніца", "Грай", "Банки и бутылки", "Чердак"... Коктейли на основе купленного официально алкоголя — уже давно не преступление. Вот если бы разрешили самогон гнать!

— не думаю, что алкоголь сильно подорожает. В зависимости от заведения и его "модности" наценка на спиртное и так идёт от 2 до 3,5 раз... Если кто-то захочет продавать подороже, люди просто будут ходить в другие заведения. Вот и всё, благо баров открылось просто море.

Ещё один источник Еврорадио в ресторанном бизнесе уверен, что декрет №7, хоть и не опустит цены, но всё же послужит развитию предпринимательства. Да, в нём и не решены многие принципиальные моменты, вроде необходимости подвести к заведению отдельную ветку канализации от общего стояка, что недёшево обходится рестораторам. Но уже хотя бы за то, что "в кофейне больше не нужно готовить салаты", его авторам стоит сказать спасибо.