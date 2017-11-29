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Политика
29.11.2017
Кирилл Иванов
Сравнение дня. Как пресс-службы Лукашенко и Назарбаева анонсировали встречу в Минске

Пока что официальный Минск уделяет визиту казахского президента большее внимание.

29 ноября начинается официальный визит Нурсултана Назарбаева в Минск. Судя по публикациям в СМИ и по тому, как пресс-службы лидеров Беларуси и Казахстана анонсировали встречу в белорусской столице, пока что официальный Минск уделяет визиту казахского президента большее внимание.

Как видим, пресс-служба Нурсултана Назарбаева ограничилась сообщением в два предложения, обойдясь без упоминаний о 25-летии установления дипломатических отношений.

Чем можно объяснить такой прагматизм Астаны? Возможно, ответ кроется в том, что товарооборот между странами за последние три года упал до рекордных объемов, опустившись ниже уровня десятилетней давности. Если в 2014-м страны наторговали на $ 966,8 млн, то по итогам первых 9 месяцев 2017-го  (на $ 485,9 млн) Казахстан не попал даже в десятку крупнейших торговых партнеров Беларуси. Являясь при этом союзным государством в рамках ЕАЭС.

Товарооборот Казахстана и России за І полугодие 2017-го. Процентное отношение приведено относительно января-июня 2016-го. Инфографика 365info.kz

Для сравнения: только за І полугодие 2017-го товарооборот Казахстана и Узбекистана (10 место в рейтинге торговых партнеров Астаны) составил около $ 921 млн.

В десятку главных партнеров Казахстана в торговле входят Россия, Китай, Италия, Нидерланды, Франция, Швейцария, США, Германия, Турция и вышеупомянутый Узбекистан. 

 
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