В Ляховичах муж за $ 50 нанял «киллера», чтобы тот вколол его жене зараженную ВИЧ кровь

Однако преступление не удалось.

Как сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко, злоумышленник планировал заразить свою бывшую жену ВИЧ-инфекцией. Для этого 41-летний житель Ляховичей нанял «киллера». 33-летний местный житель ранее имел проблемы с законом.

По задумке организатора преступления, тот должен был вколоть женщине зараженную ВИЧ кровь. За это бывший муж заплатил киллеру 50 долларов.

Однако план сорвался. «Киллер» в состоянии алкогольного опьянения дождался появления во дворе дома женщины и ударил ее в ногу медицинским шприцем. Пострадавшая обратилась в милицию, злоумышленника задержали. В милиции преступник рассказал, кто его нанял. Оказалось также, что исполнитель набрал в шприц незараженную кровь.

Бывшего мужа задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «заражение вирусом иммунодефицита человека». Ему грозит от 5 до 13 лет лишения свободы.

В отношении несостоявшегося киллера возбуждено уголовное дело за «хулиганство».