Как выглядит «чеховский» дом на миллион, который итальянец построил под Минском

Дом-усадьба находится в 22 километрах от Минска, в деревне Тресковщина (Раковское направление). Строили его для итальянца по имени Джакомо, который хотел себе усадьбу в стиле чеховского дома-музея в Москве.

Фото предоставлено Мариной Мацель

— Хозяин дома — итальянец, родом из Милана, — рассказала TUT.BY белорусский архитектор-дизайнер Марина Мацель, которая занималась проектом. — Специфика работы обязывает его бывать в разных странах, в том числе и в нашей. Четыре года назад Джакомо захотел построить в Беларуси дом. Он часто рассказывал о чеховском доме-музее в Москве и говорил, что хотел бы себе домик такого же плана. Мы с мужем Максимом (он со строительным подходом, я — с дизайнерским) нарисовали эскиз проекта.

Дом-музей Чехова в Москве. Фото vsedomarossii.ru

Площадь дома — 300 квадратных метров. Строили его из натуральных материалов: стены из бруса, на кровле — сланцевая черепица, деревянные стеклопакеты.

— Был нюанс с цветом фасада, — с улыбкой вспоминает Марина. — Джакомо все уговаривал меня делать фасад грязно-розовым, как Дом-музей Чехова. Я же настаивала на универсальном сером цвете и белых ставнях — так и порешили.

Обстановка в дом покупалась в Италии.

— Специально для этого летала в Милан на выставку, — рассказывает Марина Мацель. — У нас с Джакомо за один день получилось там выбрать буквально все: мебель, светильники, текстиль, постельное белье его любимой марки.

Сейчас дом выставлен на продажу за 970 тысяч долларов в эквиваленте. Почему итальянец решил продать свой «чеховский домик», не сообщается.