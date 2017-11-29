Российская телеведущая назвала Беларусь «гулящей женой»

В очередном выпуске российского пропагандистского шоу «Место встречи», выходящего на телеканале НТВ, обсуждались союзники РФ, в верности которых она сомневается.

Информационным поводом стало подписание соглашения о партнерстве между Евросоюзом и Арменией. От кавказского государства обсуждение перекинулось на нашу страну. Ведущая программы Ольга Белова озвучила отношение России к упомянутым государствам: «Армения – любимая жена, Беларусь – гулящая жена».

Профессор МГИМО Олег Барабанов развил тему: «Беларусь – та жена, которая 25 лет тянет из нас деньги». По его словам, каждый год путем шантажа Минск выбивает из Москвы несколько миллиардов долларов.

После этого ведущий шоу Андрей Норкин задался вопросом: «Может быть, пусть армянская жена, украинская жена, белорусская жена идут лесом?»

В ответ присутствовавший в студии «Места встречи» лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев заявил, что, называя независимые государства «женами», Россия позволяет себе опошлять отношения.

– Развитие отношений между Беларусью и Европой – национальный интерес Беларуси, – сказал Дмитриев. – Мы [Беларусь и Россия] – не единое целое.

По ходу программы нашей стране также предъявляли претензии по поводу того, что она не присоединилась к российским санкциям против западной продукции.

– Благодаря нам вы продолжаете есть нормальные яблоки, – парировал Дмитриев.