Заико: «Для белорусов, которые хотят иметь «по 500», Евразийский союз выгоден»

Экономист Леонид Заико объяснил, почему Беларуси выходить из ЕАЭС себе дороже.

Леонид Заико. Фото: Еврорадио

— У нас практически 100-процентная закупка газа, а наша энергетика на 99% зависит от России. Два наши нефтеперерабатывающих завода дают 40% от всей валютной выручки, благодаря российской нефти, — отметил экономист в интервью Еврорадио. — Если сравнивать цифры 2014 и 2016 годов, то падение ВВП и у нас. Но это не потому, что в России кризис и не потому, что мы в ЕАЭС, а потому, что мы плохую продукцию производим. На мировом рынке просто обострилась конкуренция, там цены стали падать. Поэтому на сегодня, с учетом патерналистской жизненной позиции белорусов, которые хотят «по 500», которые хотят сидеть в тепле, для них этот союз является очень выгодным,

В то же время юрист Даниэль Иоаннисян утверждает: падение ВВП Армении в последние два года — результат вхождения в ЕАЭС.

— Если сравнивать 2016 год с 2014 годом, то мы имеем падение роста внутреннего валового продукта на 7%. И когда говорят о мировом экономическом кризисе, то это немного странно, так как мировой ВВП в эти годы рос. В то время как у нас имеется падение. Зато можно говорить о влиянии на нашу экономику кризиса в России, с которой нас сильно связывает этот Евразийский экономический союз, — утверждает Даниэль Иоаннисян.

Армения не боится потерять большой российский рынок.

— Европейский союз с точки зрения товарооборота раз в 7-8, а с точки зрения объема экономики в 40 раз больше Евразийского союза, — считает Даниэль Иаанисян.