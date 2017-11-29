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29.11.2017
«До превращения России в Северную Корею остаётся всего неделя»

Главный редактор российского журнала «Лыжный спорт» Иван Исаев прокомментировал ситуацию вокруг возможного отстранения РФ от Олимпийских Игр.

В тексте Исаева приводится новость:

«Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд в эксклюзивном интервью RT заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в своих правах до признания выводов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

«С РУСАДА обсуждалась «дорожная карта», и оно на неё согласилось. Согласилось предоставить доступ к этой базе данных и пробам, удерживаемым, потому что идёт уголовное расследование. Согласилось взять ответственность за систему господдержки использования допинга и обеспечить доступ в закрытые города. Таковы были договорённости», — сообщил Паунд в интервью RT.

По словам экс-глава WADA, РУСАДА дало согласие на признание выводов доклада Макларена, после чего отказалось от своих слов.

«Готов повторить: таковы были договорённости. Но они не хотят признать существование системы господдержки использования допинга. Они на это согласились, а сейчас пытаются идти на попятный», — добавил Паунд».

*   *   *

Далее Исаев пишет:

«Это интервью прекрасно ложится в русло прогноза, данного одним из наших читателей Модестом Соловьёвым 20 дней назад. Напомню, как именно звучал этот прогноз:

«…Он [Виталий Смирнов] не вектор задал, а припёр МОК к стенке. Смирнов уже договорился с МОК в начале сентября на следующих условиях:

1) Чьи банки поцарапаны, тех дисквалифицируют (26 человек);

2) Россия в лице Минспорта и ОКР признают в целом доклад Макларена;

3) Россия платит МОК штраф $ 50-100 млн;

4) Переворачивают эту мрачную страницу: Россия едет на ОИ без каких-либо ограничений.

Под эти договоренности были внесены изменения в устав МОК…»

*   *   *

Собственно, дисквалификация этих 26 человек происходит в эти дни на наших глазах (19 человек уже дисквалифицированы), мы видим, что пункт №1 выполняется.

Мы вправе были предположить на основании того, как именно разворачивались события последних недель, что вот-вот из уст каких-то высокопоставленных российских чиновников прозвучат слова извинения (пункт №2), будет выплачен штраф (пункт №3), и Россия отправится-таки на Олимпиаду (пункт №4). Да, в усечённом составе. Да, недосчитается каких-то медалей. Но сохранит себя в международном спортивном движении, сохранит себя в олимпийской семье, сделает выводы из ошибок и сможет дальше шаг за шагом выбираться из той глубокой ямы, в которую мы сами себя загнали.

И вот – это интервью Паунда. По сути, перечёркивающее вышеописанный сценарий.

«…Готов повторить - они не хотят признать существование системы господдержки использования допинга, - говорит Паунд. - Они на это согласились, а сейчас пытаются идти на попятный».

Эти слова Паунда говорят о том, что среди руководителей нашего государства сейчас идёт очень острая дискуссия: согласиться с условиями ВАДА, принести извинения и сохранить себя в мировом спортивном движении, или изобразить из себя крутых пацанов, которые «своих не сдают». Увы, за серьёзно проштрафившегося и так не «сданного» Россией Виталия Мутко наша страна и наши спортсмены могут заплатить очень высокую цену.

Семь дней отделяют нас от того дня, когда Россия, понеся существенные потери, всё-таки сохранит себя в международном сообществе в качестве полноценного члена. Или эти семь дней отделяют нас от того дня, когда МОК решительно вычеркнет Россию из списка участников Олимпиады в Пхёнчхане, мы проведем свои очередные Игры Доброй Воли с участием Венесуэлы, Никарагуа и Наурских островов, а Дмитрий Киселёв напомнит нам о том, что Россия способна превратить США в радиоактивный пепел... 

Семь дней – до Северной Кореи, до практически полной изоляции от всего остального мира. Или – семь дней до пути восстановления, воссоздания, возрождения.

Какой путь выберем?»

 
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