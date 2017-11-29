Почему проблема не в том, как прокормить пенсионеров, а в переизбытке трудового населения

Нужен ли в Беларуси мощный демографический взрыв?

Уменьшение трудоспособного населения стало главным аргументом властей при принятии решения о повышении пенсионного возраста в Беларуси. Лукашенко заявлял, что «главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, — 15 миллионов населения».

Вообще, по словам главы государства, Беларусь может прокормить 20 миллионов человек. А экономическая безопасность и мощь государства, уверен руководитель страны, всегда в людях.

Так ли это на самом деле? Ответ на этот и другие вопросы искали участники дискуссии в Клубе интеллектуального общения.

— Рождаемость падает во всем мире. Специалисты подсчитали, что в 2050-м году на планете количество людей за 60 лет превысит 2 миллиарда, — отмечает магистр экономики, предприниматель Виктор Евмененко. — В России уже более 46 миллионов тех, кто получает разного рода пенсии: по инвалидности, по возрасту, военные. В Беларуси, я думаю, аналогичная тенденция.

Согласно данным Министерства труда и соцзащиты, сегодня в Беларуси различные виды пенсий получает 2,6 миллиона человек.

— Как кормить эту всю массу людей?– задается вопросом предприниматель.

Проблема не в том, как прокормить пенсионеров, а в переизбытке трудового населения, считает эксперт НИСЭПИ, социолог Сергей Николюк. По его словам, в результате технологического прогресса и развития инновационных технологий будут освобождаться трудовые ресурсы.

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