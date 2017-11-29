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29.11.2017
В падении российского спутника виноват священник

Ответственность за неудачный запуск российской ракеты «Союз-2.1б» лежит на благовещенском епископе Лукиане, который освящал нё перед стартом, заявил протодиакон Андрей Кураев.

Гидрометеорологический спутник «Метеор-М», который планировалось вывести на орбиту, рухнул в Атлантический океан.

— Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема. Я по-богословски могу объяснить все, что угодно, понимаю, что есть промысел Божий и так далее, но все же, мне кажется, что тот же епископ Лукиан в душе этот вопрос должен хранить. Равно как и епископ Иоанн, который освящал подлодку «Курск». Это вопрос к совести: Господи, почему ты ни во что ставишь мои молитвы? Может, мои отношения с тобой менее радужны, чем мне представляется? — заявил Андрей Кураев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

 
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