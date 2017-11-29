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Политика
29.11.2017
Петр Гайдук
Чему Лукашенко стоит поучиться у Назарбаева

29 ноября начинается официальный визит Нурсултана Назарбаева в Беларусь. Что Александру Лукашенко стоило бы позаимствовать в его управлении страной?

В целом, нужно признать, достижения Казахстана под руководством 77-летнего бессменного президента не впечатляют. В стране есть нефть и газ, но средняя зарплата там практически равна белорусской. Казахские власти заявили уже о третьей модернизации экономики, но скептики полагают, что дело может не пойти дальше деклараций. 

Вместе с тем некоторые шаги Нурсултана Назарбаева вызывают уважение.

Фото Reuters

Жесткое противодействие «русскому миру»

Поскольку Казахстан не зависит от российских энергоресурсов, то Москва не имеет на него такого влияния, как на Беларусь. Вместе с тем в северных районах страны преобладает русское население, периодически звучат призывы к отделению и Назарбаев предпринимает заметное противодействие «русскому миру».

Журналисты отмечают, что президент Казахстана «передушил» пророссийские организации, а чиновники разговаривают на казахском.

До конца этого года в стране планируется принять единый латинский алфавит. Назарбаев отмечал, что «переход казахского языка на латиницу сплотит нас больше», и планирует, что примерно с 2022-го преподавание с первого класса начнется на латинском алфавите.

Запуск производства электромобилей

Пока Александр Лукашенко только тестирует их и мечтает об организации производства в Беларуси, в Казахстане заявили о запуске массового выпуска электромобилей в Костанае. Производить будут модели китайского JAC.

Планируется, что в следующем году будет выпущено 500 электромобилей JAC, и дальше объемы буду нарастать. Стоимость машин составит 7,5 млн тенге или 45 тысяч белорусских рублей.

Электромобиль JAC казахского производства. Фото с сайта total.kz

При этом в ближайшее время прогнозируется установка 100 заправочных станций: по 40 в Алматы и  Астане и 20 по трассе между этими городами.

– Китай заявил, что к 2040 году полностью перейдет на электрокары. Надо нам тоже не отстать. Надо Алматы переводить на электромобили, – сказал недавно Назарбаев.

На официальном уровне отмечается День памяти жертв политических репрессий

Глава государства официально утвердил День памяти еще 20 лет назад. В эту дату в Казахстане вспоминают жертв сталинских репрессий (в том числе видных политических и культурных деятелей страны) и погибших от голода в годы коллективизации. Президент и другие крупные чиновники посещают мемориальные комплексы.

Назарбаев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что его соотечественники отвергают зло, насилие и жестокость в своем прошлом.

Музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» («Акмолинский лагерь жен изменников родины») под Астаной

Зная о неподдельном интересе коллеги к увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий, Лукашенко этим летом передал ему дела женщин, осужденных в БССР в конце 1930-х годов и этапированных в лагерь на территории Казахстана. Жаль, в Беларуси он подобного не делает.

Молодежь отправляют на обучение в лучшие зарубежные вузы за госсчет

Программа государственной стипендии «Болашак» («Будущее») работает уже много лет.

По окончании обучения в известных зарубежных вузах стипендиаты должны вернуться на родину и несколько лет отработать в госорганах власти, госкомпаниях и т.д. За 22 года существования программы за рубеж уехали учиться 12 000 молодых людей, почти все из них вернулись.

Подготовка к большей демократичности в стране

Весной нынешнего года Нурсултан Назарбаев подписал поправки к Конституции Казахстана, обозначив переход от президентской к смешанной модели политической системы страны.

– Транзит еще не начался, но готовится. И учитывая, что лидера, которому Назарбаев мог бы передать полномочия, пока нет, он хочет создать коллективного преемника через переход к парламентско-президентской республике, — сказал в беседе с «Газетой.Ru» политолог Алексей Пилько.

Если реформы состоятся, правительство будет слагать полномочия не перед президентом, а перед вновь избранным парламентом, что предполагает возможность создания настоящего парламентского управления.

Топ-менеджер: «Назарбаев действительно имеет поддержку 85% населения – я в это верю. В Беларуси такого нет»

«Мальчик застеснялся». Назарбаев рассекретил Колю Лукашенко на саммите ШОС

 
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