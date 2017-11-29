Чему Лукашенко стоит поучиться у Назарбаева

29 ноября начинается официальный визит Нурсултана Назарбаева в Беларусь. Что Александру Лукашенко стоило бы позаимствовать в его управлении страной?

В целом, нужно признать, достижения Казахстана под руководством 77-летнего бессменного президента не впечатляют. В стране есть нефть и газ, но средняя зарплата там практически равна белорусской. Казахские власти заявили уже о третьей модернизации экономики, но скептики полагают, что дело может не пойти дальше деклараций.

Вместе с тем некоторые шаги Нурсултана Назарбаева вызывают уважение.

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Жесткое противодействие «русскому миру»

Поскольку Казахстан не зависит от российских энергоресурсов, то Москва не имеет на него такого влияния, как на Беларусь. Вместе с тем в северных районах страны преобладает русское население, периодически звучат призывы к отделению и Назарбаев предпринимает заметное противодействие «русскому миру».

Журналисты отмечают, что президент Казахстана «передушил» пророссийские организации, а чиновники разговаривают на казахском.

До конца этого года в стране планируется принять единый латинский алфавит. Назарбаев отмечал, что «переход казахского языка на латиницу сплотит нас больше», и планирует, что примерно с 2022-го преподавание с первого класса начнется на латинском алфавите.

Запуск производства электромобилей

Пока Александр Лукашенко только тестирует их и мечтает об организации производства в Беларуси, в Казахстане заявили о запуске массового выпуска электромобилей в Костанае. Производить будут модели китайского JAC.

Планируется, что в следующем году будет выпущено 500 электромобилей JAC, и дальше объемы буду нарастать. Стоимость машин составит 7,5 млн тенге или 45 тысяч белорусских рублей.

Электромобиль JAC казахского производства. Фото с сайта total.kz

При этом в ближайшее время прогнозируется установка 100 заправочных станций: по 40 в Алматы и Астане и 20 по трассе между этими городами.

– Китай заявил, что к 2040 году полностью перейдет на электрокары. Надо нам тоже не отстать. Надо Алматы переводить на электромобили, – сказал недавно Назарбаев.

На официальном уровне отмечается День памяти жертв политических репрессий

Глава государства официально утвердил День памяти еще 20 лет назад. В эту дату в Казахстане вспоминают жертв сталинских репрессий (в том числе видных политических и культурных деятелей страны) и погибших от голода в годы коллективизации. Президент и другие крупные чиновники посещают мемориальные комплексы.

Назарбаев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что его соотечественники отвергают зло, насилие и жестокость в своем прошлом.

Музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» («Акмолинский лагерь жен изменников родины») под Астаной

Зная о неподдельном интересе коллеги к увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий, Лукашенко этим летом передал ему дела женщин, осужденных в БССР в конце 1930-х годов и этапированных в лагерь на территории Казахстана. Жаль, в Беларуси он подобного не делает.

Молодежь отправляют на обучение в лучшие зарубежные вузы за госсчет

Программа государственной стипендии «Болашак» («Будущее») работает уже много лет.

По окончании обучения в известных зарубежных вузах стипендиаты должны вернуться на родину и несколько лет отработать в госорганах власти, госкомпаниях и т.д. За 22 года существования программы за рубеж уехали учиться 12 000 молодых людей, почти все из них вернулись.

Подготовка к большей демократичности в стране

Весной нынешнего года Нурсултан Назарбаев подписал поправки к Конституции Казахстана, обозначив переход от президентской к смешанной модели политической системы страны.

– Транзит еще не начался, но готовится. И учитывая, что лидера, которому Назарбаев мог бы передать полномочия, пока нет, он хочет создать коллективного преемника через переход к парламентско-президентской республике, — сказал в беседе с «Газетой.Ru» политолог Алексей Пилько.

Если реформы состоятся, правительство будет слагать полномочия не перед президентом, а перед вновь избранным парламентом, что предполагает возможность создания настоящего парламентского управления.

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