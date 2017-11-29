Осужденная принцесса Гульнара Каримова: от любви до ненависти

Шахерезада Москвы нулевых Гульнара Каримова встретила сорокапятилетие в тюрьме.

Узбекский писатель и оппозиционер Сафар Бекжон, живущий в Женеве, нет-нет да и наведывается в коммуну Колоньи по адресу chemin de la Prévôté, 7. От центра Женевы пешком — час пятнадцать по набережной с живописным видом на озеро. Иногда писатель забредает сюда просто так, иногда — вместе с заезжими журналистами: такие уж они назойливые, все время просят отвести их по заветному адресу.

Еще пара минут по тишайшему проезду Комендатуры, где за зелеными изгородями и высокими воротами виднеются крыши местных вилл, и вот она, нужная. Две тысячи четыреста семьдесят три квадратных метра, два дома, три подсобных помещения.

«Лифт едет до третьего этажа, на четвертый доступ закрыт, но там и лежат самые ценные картины, которые являются достоянием узбекского народа», — говорит Бекжон. Вилла пуста. Если знать контекст, ее виды — как фотографии Прокудина-Горского, снимки давно утраченной цивилизации. Стены — свидетели времени, когда все было лучше, когда все блестело и искрилось.

По документам, которые в 2013 году публиковали журналисты оппозиционного режиму Ислама Каримова издания «Фергана», вилла принадлежит женщине по имени Goulnara Karimova 1972 года рождения. Под тем же именем в том же году родилась старшая дочь президента Узбекистана. Она же в прошлом — певица Googoosha, она же подруга всей светской Москвы, она же поэтесса и женщина, которую всегда был рад видеть лучший друг девушек в бриллиантах Фаваз Груози. Она же в настоящем — как стало известно в июле этого года от Генпрокуратуры Узбекистана — осужденная за вымогательства и хищения, подделку документов, завладение чужим имуществом, отмывание денег и нарушения таможенного законодательства. Неизменным остался только главный навык светской Москвы — моментально забывать тех, кого она раньше превозносила.

С Доменико Дольче и Евой Херциговой на amfAR в Антибе, 2009

Банален тезис о взаимосвязи между зарождением небесных тел с чьими-то потребностями. Но он лучше всего подходит к ситуации, при которой на светском небосклоне жирных московских нулевых возник протуберанец по имени Гульнара Каримова.

Это было время показного потребления, неприкрытой сексуальности и людей, чей род занятий одновременно очерчен внушительным (и эклектичным) списком и при этом все равно не поддается определению. Когда на светских тусовках появилась талантливый дипломат, выпускница Технологического института моды Государственного университета Нью-Йорка, бакалавр в области телекоммуникаций Ташкентского университета информационных технологий, певица, политолог и поэт, знать о ней достаточно было только одно: она дочь президента Узбекистана.

С Хиллари Клинтон и мамой Татьяной в Ташкенте, 1997

Это, пожалуй, было определяющим фактором для всех, кто слетался на свет Гульнары Каримовой. А свет этот, как подтверждает столичный предприниматель, прежде входивший в ближний круг узбекской принцессы, был действительно ярким. «Молодая, сексуальная, жила открытой жизнью, порой даже слишком», — вспоминает он в беседе с «Татлером».

Вывезти толпу форбсов в Ташкент? Проще простого! Забукировать в Узбекистан Стинга? Легко! Гульнара Каримова, как говорит предприниматель, входивший в ее ближний круг, мыслила себя как настоящая царица бесконечных талантов.

Дочь президента Узбекистана можно было легко встретить на вечеринке AmfAR или в ресторане VIP Room вместе с Харви Вайнштейном, Пэрис Хилтон, Евой Херциговой, Наоми Уоттс. Поет Лайонел Ричи, на рояле возлежит Каролина Шойфеле, Канны плавятся от жары — казалось, так было и будет: протуберанец по имени Гульнара Каримова продолжал нестись, опережая скорости московского света. «Она действительно щедро платила за все это, — говорит источник "Татлера". — Если ты стал VIP-клиентом Груози, то каннские звезды для тебя доступны. Особенно когда в твоих руках бюджет небольшой страны».

С Шэрон Стоун, Элтоном Джоном и Каролиной Шойфеле на вечеринке в Калифорнии, 2009

Статус Гульнары и щедрость, с которой она инвестировала в расположение окружающих, не могли не затмевать сознание даже тем, кто не так уж слаб духом. Кто-то, заводя с ней дружбу, рассчитывал на щедрые подарки. Кто-то, как собеседник «Татлера», получивший легкий ожог от столкновения с узбекской звездой, смотрел дальше: «Люди ходили на ее презентации, так как надеялись, что страна богатая и там что-то удастся построить».

Каримова всегда четко давала понять, что без ее помощи сделать это практически невозможно, добавляет наш собеседник. «Она появлялась везде: не важно, речь идет о телекоме, хлопке, рынке ткани. Она отличалась особой жадностью, но при этом ничего не обеспечивала, ни в чем не разбиралась и работала очень непрофессионально».

Возмущение ее поведением испытывали не только российские предприниматели, чьи надежды на плодотворное сотрудничество с Каримовой в Узбекистане не оправдались. На родине, как гласит одна из самых распространенных версий ее падения, Гульнарой тоже были недовольны. В первую очередь силовики, начавшие постепенно закладывать в голову пожилому отцу мысли о том, что у дочери появились мысли о президентском кресле. Та, впрочем, не особенно старалась кого-либо переубеждать – даже об отсутствии политических амбиций ни разу прямо не заявила.

Отец Гульнары Ислам Каримов с ее детьми — сыном Исламом и дочерью Иман

Раздражение копилось, Ислам Каримов старел, конкуренты его дочери крепли, та продолжала жить, как привыкла. Так приближался конец.

В 2013 году русская служба BBC сообщила, что Каримова лишена дипломатического статуса (с середины девяностых она служила в Министерстве иностранных дел Узбекистана, была замминистра по вопросам международного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, постпредом республики при ООН в Женеве, послом Узбекистана в Испании). В ее квартире во Франции прошли обыски по делу об отмывании денег и подкупе чиновников в Швеции.

Тогда же полиция задержала и помощника Каримовой Алишера Эргашева, который работал в гибралтарском офшоре Takilant — его связывали именно с дочерью президента Узбекистана. По версии следователей, на счета фирмы перечислялись многочисленные взятки от сотового оператора TeliaSonera, работающего на рынке Узбекистана. Проблемы росли как снежный ком, а светская активность Каримовой логично снижалась.

Тогда же, в 2013-м, полиция провела обыски и на той самой швейцарской вилле Гульнары. Следом в опечатанный особняк проник диссидент Сафар Бекжон и все четверо представителей зарегистрированной в Женеве организации «Узбекское демократическое общество».

Бекжон путано объясняет, как ему удалось попасть в дом: якобы просто уговорил одного из охранников виллы дать ключ для благой цели — сквотировать здание, возведенное на народные деньги, чтобы показать всему миру, где Каримова хранит награбленное у узбекских граждан. Бекжон бродил по коридорам виллы, по которым совсем недавно ходила героиня светских хроник, и с фотоаппаратом скрупулезно каталогизировал увиденное. Вот одна картина, вот еще десяток, вот дорогая мебель, а вот самодельный плакат, который он смастерил с единомышленниками: «В этом доме живет дочь диктатора Каримова».

«Потом нас, конечно, выдворили, побив, а помощники Каримовой в итоге вывезли все эти картины», — вспоминает оппозиционер.

В какой-то момент Каримова окончательно исчезла с радаров. Будто ее никогда и не было. Остались только воспоминания о щедрых подарках у тех, кто успел их получить, да и то у самых благодарных.

«На самом деле она была обыкновенной светской дамой, не более того, — вспоминает источник "Татлера". — Даже не картой в колоде».

Те, кто пытался воспользоваться связями с Каримовой, чтобы построить бизнес в Узбекистане, либо предпочитают не говорить о ней вовсе, либо сыплют проклятиями в адрес всех номенклатурных детей и детей диктаторов: «Они ничего не умеют генерировать, только отжимать, а потом все заканчивают бегами».

Те, кто не вылезал с ее показов в Ташкенте, вспоминают о ней теперь только в связи с новостными поводами: тут обыск, там текст о возможном местонахождении бывшей светской львицы. Здесь сообщение о том, что с февраля 2014 года Гульнара находится под домашним арестом, причем вместе с восемнадцатилетней дочерью Иман, но девушку потом отпустили, и она живет в гостинице «Туркестан» в Ташкенте. А вот молния о том, что на самом деле дочь президента отравили рыбой фугу, специально заказанной в Японии, тайно похоронили в Ташкенте, а могилу сровняли с землей. И вот уже ее сын Ислам рассказывает BBC, что по улицам республиканской столицы пускают гулять двойников Гульнары, чтобы создать видимость, что она жива, и во всем виноваты его бабушка Татьяна Акбаровна и тетя Лола. Они же и на похоронах дедушки были без Гульнары и словом о ней не обмолвились.

Президент Узбекистана Ислам Каримов с женой Татьяной, 1995

В августе этого года Ислам Каримов-младший (ему сейчас двадцать пять, он изучал бизнес и юриспруденцию в Университете Оксфорд Брукс) вдруг снова вышел на связь с миром из Лондона и сообщил, что вилла в Женеве действительно принадлежала его матери: ее Гульнаре подарили папа и мама, когда дочь отправилась работать дипломатом в Швейцарию. Еще сын Гульнары заявил, что никакого состояния в два миллиарда долларов у нее не было и что он вообще получил из Ташкента судебный документ от 3 июля: маму перевели в тюрьму. 8 июля старшей дочери президента Узбекистана исполнилось сорок пять.

За что Ислам Каримов избил свою дочь Гульнару