Ладутько рассмешил народ. «Давайте введем утилизационный сбор на людей!»

Директор «Мотовелозавода» Николай Ладутько выступил с предложением ввести утилизационный сбор на вело- и мотопродукцию. По его мнению, это создаст условия для развития отечественного производства»

Об этом Ладутько заявил журналистам во вторник, сообщает БЕЛТА. Рацпредложение бывшего мэра Минска, а ныне директора завода-банкрота затмило новость о планах «Мотовелозавода» создать совместное предприятие с российской группой компаний ООО «Веломоторс».

Николай Ладутько

«Тротуарный налог... Такого еще не было» - утратили дар речи некоторые белорусы на форумах.

Вдохновившись предложением Николая Ладутько, народ на дискуссионной площадке talks.by предлагает ввести утильсбор:

- на обувь («а то китайцы-гады имеют наглость продавать в разы дешевле»;

- на презервативы («это не только большие деньги, но и рост населения»);

- на хлеб и на воду;

- на усы;

- на фамилию «Ладутько»;

- на чиновников без мозгов;

- на людей («ишь, как подняться можно, как все помрут»).