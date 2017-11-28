«По сравнению с Россией, мы выглядим нищей африканской страной»

В Сети белорусы обсуждают свежие данные Белстата, свидетельствующие о том, что наибольшее количество оказавшихся за чертой бедности— семьи с детьми.

ФотоBrittany Miller~Martin, flickr.com

За чертой бедности сегодня в Беларуси живут 162,7 тысячи семей. Как сообщает FINANCE.TUT.BY со ссылкой на Белстат, семьи, в которых есть дети, значительно беднее, чем домохозяйства без детей — таких было 8,4% и 2,1% соответственно.

В Беларуси малообеспеченными считаются те, чьи среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, или 186,1 рубля в месяц по данным на август.

«Даже по сравнению с той же нищей Россией, мы выглядим нищей африканской страной. В России хоть есть семейный капитал, пособия, помощь многодетным, причем очень неплохая помощь во всех сферах... —высказалась на форуме talks.by одна из участниц дискуссии. — У нас же в Беларуси нет ничего. …Материнского капитала нет (есть семейный капитал, которым воспользоваться никак нельзя, и его в глаза никогда никто не видел)...»

«Здесь не сказочное Бали, где в одной майке и шортах можно ходить круглогодично и за отопление жилья платить не нужно, — заметил пользователь форума. — Наше правительство умом не думает, задирает цены на все: еда, шмотки, коммуналка, а вот за труд платить у них никак не получается. Пора всю эту компанию увольнять за несоответствие должности и не исполнение обязанностей».

«Нет работы, нет зарплат, которые рисует Белстат! 23 года селекторных савешчаний, адкручваня галоў, влезания даже в пераборку картопли, а по итогу: мест рабочих нет, семья молодых родителей не в состоянии прокормиться!» — возмущается участник дискуссии.

На форуме предлагают депутатам пойти в магазин и посмотреть, на какую сумму выйдет чек, если купить еды семье с детьми, умножить получившуюся цифру на количество календарных дней в месяце, добавить постоянные расходы (коммуналку, телефоны, лекарства, проездные всей семье), приплюсовать затраты на одежду, отдых и запасы на черный день.

«Получится совершенно другая сумма БПМ», — обращает внимание форумчанин.