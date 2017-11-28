Агентство Reuters нашло новое подтверждение, что Катерина Тихонова — дочь Путина

Агентство Reuters объявило, что ему удалось найти новое подтверждение того, что Катерина Тихонова — дочь российского президента Владимира Путина.

Родство Тихоновой и Путина агентству подтвердил вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) по юридическим вопросам Манфред Мохаб.

На вопрос Reuters, знает ли он, что Тихонова является дочерью Путина, Мохаб ответил: «Да. Я знаю ее, да, конечно». На повторный вопрос Мохаб, как сообщает агентство, кивнул и повторил: «Да».

Мохаб — первое официальное лицо, публично подтвердившее родство Тихоновой с российским президентом после Акимова в 2015 году.

В ноябре 2015 года Reuters сообщило, что Катерина Тихонова, занимающаяся спортивным рок-н-роллом, является дочерью Владимира Путина. Агентство сообщало, что факт родства Путина и Тихоновой подтвердил заместитель председателя совета директоров Газпромбанка Андрей Акимов. После выхода публикации Акимов через пресс-службу Газпромбанка заявил, что не делал подобных заявлений, и обвинил Reuters «в прямой подтасовке».

О том, что Тихонова, возглавляющая фонд «Иннопрактика», является дочерью Путина, также сообщали журналист Олег Кашин и агентство Bloomberg, ссылавшееся на несколько анонимных источников.